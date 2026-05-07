Neymar rompió en llanto tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026: video lo mostró inconsolable

El Mundial 2026 ha sido testigo de uno de los mayores sismos en la historia reciente del fútbol. En un partido de alta tensión disputado en el New York New Jersey Stadium, la selección de Noruega eliminó a Brasil en los octavos de final con un marcador de 2-1.

El resultado no solo cortó de raíz el sueño de la Verdeamarela de conquistar el ansiado hexacampeonato, sino que marca un hito sin precedentes para el conjunto europeo, que clasifica por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

El encuentro estuvo marcado por la efectividad y la potencia física de los noruegos. Aunque Bruno Guimarães falló un penal clave para Brasil en la primera mitad, la verdadera tormenta nórdica llegó en el segundo tiempo.

Erling Haaland demostró por qué es el delantero más letal del planeta al firmar un doblete espectacular (goles a los minutos 79 y 90) que puso contra las cuerdas al pentacampeón.

Foto: AFP

Las lágrimas de Neymar tras la eliminación

Con el marcador en contra, el técnico brasileño quemó sus naves e hizo ingresar a Neymar al minuto 67 en reemplazo de Gabriel Martinelli. El legendario atacante del Santos, convocado a este torneo entre un mar de dudas tras sus duras lesiones físicas, inyectó rebeldía y orgullo propio a un equipo que lucía totalmente desconectado.

Ya en el tiempo de descuento, en el minuto 100 de tiempo corrido, el árbitro sentenció una pena máxima a favor de los sudamericanos. Neymar tomó el balón con jerarquía y, con una definición impecable, anotó el 1-2 definitivo. Sin embargo, el festejo fue inexistente; el reloj dictaba el final y el milagro ya era imposible.

Apenas el juez central decretó el final del partido, la euforia noruega contrastó de inmediato con la devastación en el campo brasileño. Fue en ese instante cuando se inmortalizó la imagen que ya recorre el planeta: las lágrimas de Neymar Jr. tras consumarse la eliminación de Brasil.

El crack de 34 años se desplomó sobre el césped de rodillas, elevó sus manos al cielo en un breve rezo y, segundos después, rompió en un llanto desconsolado. Rodeado por compañeros y rivales que intentaban contenerlo en vano, el atacante reflejó la frustración de todo un país que cumplirá 28 años sin levantar la Copa del Mundo (desde Corea-Japón 2002).

Para muchos expertos y aficionados, el desgarrador llanto del '10' tuvo un tinte definitivo. Todo apunta a que este partido ante Noruega fue el último capítulo de Neymar en los Mundiales. Tras debutar en 2014 y sufrir decepciones consecutivas en 2018 y 2022, la estrella brasileña se despide de la máxima cita del fútbol con un gol que solo sirvió para decorar una de las páginas más oscuras y tristes de la Canarinha.