Jordan Henderson sufrió aparatosa caída tras el triunfo de Inglaterra: así terminó en el hospital

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó emociones de todo tipo. El equipo dirigido por Thomas Tuchel derrotó 3-2 a México en uno de los partidos más vibrantes de los octavos de final, pero la alegría terminó mezclándose con la preocupación por el estado de salud de Jordan Henderson.

Aunque el experimentado mediocampista no disputó un solo minuto del compromiso, terminó siendo protagonista de una escena inesperada durante los festejos con la afición inglesa. Una aparatosa caída encendió las alarmas y ahora su continuidad en la Copa del Mundo quedó en duda.

Jordan Henderson terminó en el hospital tras la celebración

Después del pitazo final, los futbolistas ingleses se acercaron a las tribunas para celebrar junto a sus seguidores. Entre cánticos, saltos y abrazos, Jordan Henderson intentó superar una valla publicitaria para acercarse aún más a los aficionados.

Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa sobre la estructura, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico. La imagen dejó la sensación de una lesión importante y poco después se confirmó que el exjugador del Liverpool sufrió una afectación en la muñeca.

El volante, de 36 años, fue trasladado a un hospital para ser evaluado por el equipo médico, una situación que pone en riesgo su presencia en lo que resta del Mundial 2026.

Thomas Tuchel lamentó el incidente tras eliminar a México

Antes del accidente, Henderson había reconocido que la intensidad del compromiso frente a México fue única. "No se compara con nada" de lo que había vivido anteriormente, comentó a periodistas al finalizar el encuentro.

Más tarde, el técnico Thomas Tuchel confirmó la lesión del futbolista y no ocultó su preocupación. "Estoy agotado y emocionado", afirmó el entrenador inglés. Luego agregó: "Jordan se lesionó la muñeca, no puede ser que esta noche Jordan no esté con nosotros".

El seleccionador también explicó que todavía no conoce el alcance de la lesión. "Desconozco el procedimiento, el médico me dijo que está en el hospital", señaló.

Mientras Inglaterra celebra su clasificación y ya piensa en el siguiente reto del Mundial 2026, la recuperación de Henderson se convirtió en una prioridad para el cuerpo técnico, que espera contar nuevamente con uno de los líderes más experimentados del grupo.