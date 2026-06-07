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¿Cómo saber si una vivienda es habitable tras el doble terremoto en Venezuela?

Los venezolanos se enfrentan a la reconstrucción de sus vidas tras el devastador terremoto que deja hasta el momento 3.342 fallecidos.

Mañana Express

julio 06 de 2026
07:02 a. m.
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A casi dos semanas del terremoto que devastó Venezuela, el país enfrenta una nueva etapa centrada en la reconstrucción y el retorno gradual de los sobrevivientes a refugios, hogares de paso y a sus viviendas si son habitables.

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Los equipos de rescate están regresando a su país tras participar en las labores de búsqueda y salvamento. Aunque la esperanza de encontrar sobrevivientes disminuye con el paso de los días, las operaciones se mantienen, pero en menor medida, rescatando animales domésticos entre los escombros.

Sin embargo, hay personal humanitario que llega como relevo para el acompañamiento psicoemocional y psicosocial que requieren las familias que lo perdieron todo.

Esta fase resulta crucial para apoyar a los afectados en el proceso de recuperación tras la tragedia.

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¿Qué tipo de viviendas se pueden habitar tras los terremotos en Venezuela?

Las autoridades implementaron un sistema de semáforo para clasificar las viviendas de acuerdo con las afectaciones sufridas en el doble sismo para definir la clasificación habitabilidad.

Las viviendas marcadas con color rojo son construcciones completamente inhabitables, con el color amarillo los inmuebles que requieren adecuaciones o mejoras antes del retorno de sus propietarios, y el con color verde las viviendas que pueden habitarse con normalidad.

Los análisis estructurales y estudios de suelo que se realizan actualmente permitirán establecer nuevas zonas de sismicidad en el país. Esta información servirá para desarrollar una zonificación actualizada y crear normativas más rigurosas para futuras construcciones.

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Piden mantener las donaciones para Venezuela

La comunidad internacional mantiene el llamado a continuar enviando donaciones para apoyar a Venezuela. Los esfuerzos de ayuda humanitaria resultan fundamentales mientras el país enfrenta esta crisis y comienza el largo proceso de reconstrucción.

Las familias venezolanas afectadas enfrentan la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus hogares, dependiendo de los resultados de las inspecciones técnicas.

La situación requiere la solidaridad continua tanto de la población local como de la comunidad internacional para superar esta emergencia.

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