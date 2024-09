Prensa de Argentina explotó tras derrota de la albiceleste contra Colombia: “Polémica”

El juego entre la Selección Colombia contra Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas sigue dejando de que hablar en todo el continente, esto tras la derrota del equipo de Lionel Scaloni en la calurosa Barranquilla, lo que ha hecho que se genere una fuerte polémica entre todos los seguidores del fútbol sudamericano.

Tras lo ocurrido en la capital del Atlántico, la prensa argentina no se quedó callada y reaccionó a lo que fueron los 90 minutos en el estadio Metropolitano de Barranquilla, dejando fuertes declaraciones contra los jugadores colombianos, además de señalar directamente al juez central por la derrota de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Reacción de la prensa de Argentina tras la derrota contra Colombia

Uno de los medios que reaccionó a la derrota de la albiceleste en territorio cafetero fue el Diario Olé, quien puso en su portada “Caliente: Argentina perdió contra Colombia por un penal muy polémico”, además de poner en su portal una nota dedicada al penal que sancionó el juez central sobre Daniel Muñoz tras una fuerte infracción de Otamendi.

Por otro lado, La Nación también señaló al juez central por penal que le dio la victoria a la Selección Colombia contra Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla: “Con un polémico penal en contra, Argentina perdió 2 a 1 ante Colombia, pero sigue liderando en las Eliminatorias Sudamericanas”.

Otro de los medios que fue por la misma línea de los anteriores es El Gráfico y TYC Sports, quienes aseguraron en sus portadas: “Por un polémico penal, Argentina perdió 2-1 con Colombia”, Con polémica, la Selección Argentina perdió ante Colombia”, Argentina sufrió a Colombia en el calor de Barranquilla y se llevó una derrota que duele, pero no complica”

Entrenador de Argentina señaló el arbitraje contra Colombia

Sin embargo, no solo los medios de Argentina señalan al juez central, pues Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, también se refirió a la actuación del árbitro, dejando claro que penal fue una de las jugadas definitivas para lo que fue el compromiso por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“¿Qué me molestó? Si me tengo que fijar en algo es esa jugada del penal, yo me fijo no solo en el penal. Y lo que hizo Muñoz te dice todo, no protestó en ningún momento. Está bien, bien para su equipo, eso le dije y se reía, pero bueno el penal, es evidente que a nivel psicológico les dio un empujón y a nosotros nos golpeó, pero aun así tuvimos para empatarlo”, finalizó.