Falcao llegó a Millonarios: venta de abonos, presentación en El Campín y más detalles

Millonarios cerró el fichaje más importante en la historia del fútbol colombiano este jueves al anunciar a Radamel Falcao García como su nuevo delantero para el segundo semestre del 2024 e inmediatamente los hinchas del cuadro albiazul se empezaron a preguntar sobre la venta de camisetas, abonos y la presentación oficial del ‘Tigre’.

Un día después de dar la enorme noticia, el máximo accionista del cuadro ‘embajador’ Gustavo Serpa habló en entrevista con Caracol Radio y entregó detalles de lo que será la presentación de Falcao ante los aficionados y la venta de abonos para el semestre entrante.

Presentación oficial de Falcao en El Campín

Millonarios tiene una de las aficiones más grandes del país y debido al calibre del fichaje que acaban de hacer las directivas albiazules, miles de hinchas ya buscan la manera de abonarse para el segundo semestre del 2024, por lo que Serpa entregó detalles de lo que serán las próximas semanas.

“Estamos trabajando en eso (la presentación oficial), lo que tenemos en mente, pero hay que ver las posibilidades, es hacer una presentación de Falcao en El Campín para nuestros abonados y la idea es que los abonos salgan a la venta la semana entrante, vamos a tener ediciones especiales de la marca propia, de Millonarios. La semana entrante tendremos noticias”.

Respecto a la felicidad de lograr fichar a Falcao, Serpa indicó que no se imaginaba todo el impacto que esta noticia podría llegar a generar: “Me desborda todo lo que ha pasado, me comprometí en esto con el presidente Camacho y el equipo que tenemos en Millonarios. Cuando empezamos a ver las reacciones mundiales, yo no creía la dimensión y el alcance que tuvo la noticia a nivel del fútbol mundial. Yo mismo no alcanzaba a entender la dimensión de esta noticia. Esto es muy emocionante, porque sentir lo que está pasando en el fútbol en Colombia, pero la felicidad de nuestra hinchada, emociona mucho”.

“Falcao viene a competir, nuestro primer objetivo es ser campeones. Eso no está pactado, no está hablado. No hay condiciones al respecto. Nuestro afán era traerlo, ya veremos como se van dando las cosas”, agregó.

Finalmente, el director de la Policía Nacional William Salamanca también participó de la conversación y señaló que habrá comité de seguridad con Millonarios para proteger a Falcao y a su familia constantemente.

“Yo le dije que contara con nosotros para tratar todo el tema de seguridad. Sé que el tema es una prioridad para su familia. Lo llamamos y conversamos para darle tranquilidad”, dijo el general, que de paso reiteró que es hincha de Millonarios desde la época de Juan Gilberto Funes.

“Tendremos una reunión con el jefe de seguridad de Millonarios para coordinar todo el tema, estamos preparados para eso”, concluyó.