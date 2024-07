Atlético Bucaramanga tuvo sorpresiva renuncia tras la derrota contra Millonarios

Atlético Bucaramanga tuvo su primera derrota en el segundo semestre. El equipo que dirige Rafael Dudamel no pudo contra la superioridad que mostró Millonarios en el estadio El Campín y salió derrotado por la mínima diferencia, lo que hizo que se tomara una contundente decisión entre las directivas del cuadro leopardo..

Durante la mañana de este lunes 22 de julio, se conoció por medio de las redes sociales una carta que anuncia la sorpresiva renuncia de Jaime Elías Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga y quien estuvo presente el día anterior en el estadio Nemesio Camacho El Campín presenciando el juego entre Millonarios contra el cuadro leopardo.

Presidente del Bucaramanga renunció a su cargo

Por medio de un comunicado, Jaime Elías Quintero dio a conocer su carta de renuncia de la presidencia del Atlético Bucaramanga, dejando claro que fue una decisión para emprender nuevos retos en su carrera profesional, además de cumplir con los objetivos que se habían planteado desde su llegada.

“Hoy me dirijo a ustedes con un sentimiento de profundo agradecimiento y satisfacción al anunciar mi decisión de renunciar al cargo de presidente del Atlético Bucaramanga. Esta decisión, aunque difícil, está motivada por mi deseo de emprender nuevos retos profesionales y personales, con la certeza de que he cumplido con el deber que me fue encomendado”, fueron las primeras palabras del directivo.

Además, el presidente aseguró que durante su estadía en la presidencia del equipo leopardo ha vivido momentos inolvidables, uno de ellos la obtención de la primera estrella para el Atlético Bucaramanga, sin ninguna duda, un acontecimiento que quedará guardado en la memoria de todos los hinchas.

“Durante estos años, he tenido el privilegio de ser parte de esta grandiosa institución y vivir junto a ustedes momentos inolvidables, siendo el más destacado nuestro reciente logro de ser campeones de la Liga profesional de fútbol después de 75 años de espera. Este triunfo no hubiera sido posible sin el esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros del club, desde los jugadores y el cuerpo técnico hasta el personal administrativo y operativo. A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento”, finalizó el directivo.

Jaime Elías Quintero y un amor profundo por el Atlético Bucaramanga

Por último, el directivo dejó claro que a pesar de dar un paso al costado, su corazón seguirá latiendo al ritmo del Atlético Bucaramanga, afirmando que seguirá acompañando al club como un hincha más.

“Mi corazón seguirá latiendo al ritmo del Atlético Bucaramanga. Continuaré siendo un ferviente hincha y siempre desearé lo mejor para nuestro querido club, con la esperanza de que sigamos cosechando éxitos y alegrías en el futuro. Estoy convencido de que el Atlético Bucaramanga seguirá creciendo y logrando grandes cosas, y siempre contaré con ustedes como una familia a la que llevaré en mi corazón”, finalizó.