Presidente del Deportivo Cali se salió de casillas y arremetió contra un exdirectivo: "Me tendrás que matar"

Sigue la polémica en torno a la situación que se vive en la interna del Deportivo Cali. Mientras avanza el proceso para la entrada del grupo inversor IDC Network, la tensión entre los anteriores directivos se sigue haciendo sentir públicamente.

Humberto Arias, actual presidente de la institución, mientras se concreta el ingreso de los nuevos directivos, mandó un mensaje contundente a Diego Quintero, quien hasta hace pocos meses hizo parte del Comité Ejecutivo del club.

Lo hizo a través de un audio, el cual fue compartido por el medio 'Zona Libre de Humo', en donde se salió de casillas y hasta retó a Quintero a una pelea. Le hace varias acusaciones sobre intentar hacer negocios por debajo de la mesa a nombre del equipo.

¿Qué le dijo Humberto Arias a Diego Quintero?

En el audio, Arias arremete contra Quintero porque presuntamente habría hecho negocios con uno de los miembros de la familia Rodríguez Orejuela, quien en su momento fue directivo en América de Cali, así como para frenar conversaciones con algunos jugadores en nombre del club y del técnico Alberto Gamero.

"Dañar un negocio con (Víctor) Cantillo, que el profe pidió, diciendo que nosotros no tenemos autorización... Alex Viveros estaba llamándolo a él por orden del profesor Gamero y mía para contratarlo, para usted dañar un negocio. ¿A qué está jugando?", cuestionó Arias.

¿Qué es lo que vos te creés, que vas a venir a hundir al Cali? Pues me tendrás que matar a mí primero, llave. Te lo digo aquí delante de mis compañeros, nos vamos es de pelea.

Sobre la supuesta relación con los Rodríguez Orejuela, dijo. "¿Meter a Miguel Rodríguez? La hinchada supiera esto, viejo, llamar a una persona que fue enemigo del club, que nos robaron una cantidad de títulos, que nos robaron jugadores... esto lo va a saber la gente".

Víctor Cantillo y su fichaje frustrado en Deportivo Cali

En un comunicado previo, Quintero ya había hablado de la situación de Víctor Cantillo. "Llevaba una negociación muy adelantada con el jugador, quien estaba en Huracán. Nos habíamos puesto de acuerdo con el jugador y recibí una llamada de Alex Viveros, el representante, a quien cité en mi oficina, llegó muy disgustado y me dijo que Diego Quintero había llamado a Cantillo a decirle que por qué había arreglado por tan poquito dinero, que cobrara más dinero”.

Y añadió, "le había dicho al futbolista que Viveros no estaba autorizado para hacer la negociación, cuando es mentira, porque él tenía mi autorización. Le dije a Alex que llamara a Cantillo, hablé con el jugador y me corroboró todo"