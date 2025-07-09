En un Pascual Guerrero vacío, América y Cali no se hicieron daño en un clásico muy frío

El clásico vallecaucano de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II terminó con un empate sin goles que dejó más dudas que certezas. América de Cali y Deportivo Cali igualaron 0-0 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que lució con una pobre asistencia debido a la protesta de la hinchada escarlata, que decidió no acompañar al equipo como muestra de inconformidad por la mala campaña.

El ambiente silencioso contrastó con la tensión de un partido que, si bien tuvo intensidad en ciertos pasajes, careció de la chispa y el gol que suelen caracterizar este tipo de duelos.

La primera parte mostró a un América replegado, con pocas ideas en ataque y sin la claridad necesaria para inquietar a su rival. Deportivo Cali, en cambio, asumió mayor protagonismo y buscó por todos los medios romper el cero, aunque siempre se encontró con la figura de la noche: Joel Graterol. El arquero venezolano del América fue determinante con al menos tres atajadas de altísimo nivel que evitaron la caída de su arco y lo convirtieron en el héroe del clásico.

Graterol, la gran figura del partido

El guardameta escarlata se llevó todos los aplausos en una tarde que, de no haber sido por él, probablemente habría tenido un vencedor. Con reflejos rápidos y gran ubicación, Graterol frustró los intentos de los delanteros visitantes quienes no lograron vulnerar el arco americano. Su actuación fue un bálsamo en medio de una campaña preocupante para el conjunto que ahora será dirigido por David González.

América, hundido; Cali, sin premio a su esfuerzo

Con este resultado, América de Cali sigue en el fondo de la tabla con apenas seis puntos sumados en ocho presentaciones, un panorama alarmante para un club que no encuentra regularidad ni respuestas en el juego. Los hinchas, ausentes en las gradas, han dejado en claro su inconformidad, lo que aumenta la presión sobre jugadores y cuerpo técnico.

Deportivo Cali, por su parte, mostró más intención ofensiva y mereció mejor suerte, pero el empate lo mantiene en la casilla 12 con once unidades, todavía lejos de los puestos de clasificación. La igualdad deja un sabor amargo para los ‘azucareros’, que no pudieron aprovechar la fragilidad de su rival, mientras que para América significa apenas un respiro en medio de una tormenta deportiva e institucional que parece no tener fin.