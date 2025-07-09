CANAL RCN
Deportes

En un Pascual Guerrero vacío, América y Cali no se hicieron daño en un clásico muy frío

América y Deportivo Cali igualaron sin goles por la décima fecha del fútbol colombiano.

América
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
06:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El clásico vallecaucano de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II terminó con un empate sin goles que dejó más dudas que certezas. América de Cali y Deportivo Cali igualaron 0-0 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que lució con una pobre asistencia debido a la protesta de la hinchada escarlata, que decidió no acompañar al equipo como muestra de inconformidad por la mala campaña.

El ambiente silencioso contrastó con la tensión de un partido que, si bien tuvo intensidad en ciertos pasajes, careció de la chispa y el gol que suelen caracterizar este tipo de duelos.

Venezuela o Bolivia: ¿quién clasificará al Mundial según la inteligencia artificial?
RELACIONADO

Venezuela o Bolivia: ¿quién clasificará al Mundial según la inteligencia artificial?

La primera parte mostró a un América replegado, con pocas ideas en ataque y sin la claridad necesaria para inquietar a su rival. Deportivo Cali, en cambio, asumió mayor protagonismo y buscó por todos los medios romper el cero, aunque siempre se encontró con la figura de la noche: Joel Graterol. El arquero venezolano del América fue determinante con al menos tres atajadas de altísimo nivel que evitaron la caída de su arco y lo convirtieron en el héroe del clásico.

Graterol, la gran figura del partido

El guardameta escarlata se llevó todos los aplausos en una tarde que, de no haber sido por él, probablemente habría tenido un vencedor. Con reflejos rápidos y gran ubicación, Graterol frustró los intentos de los delanteros visitantes quienes no lograron vulnerar el arco americano. Su actuación fue un bálsamo en medio de una campaña preocupante para el conjunto que ahora será dirigido por David González.

América, hundido; Cali, sin premio a su esfuerzo

Con este resultado, América de Cali sigue en el fondo de la tabla con apenas seis puntos sumados en ocho presentaciones, un panorama alarmante para un club que no encuentra regularidad ni respuestas en el juego. Los hinchas, ausentes en las gradas, han dejado en claro su inconformidad, lo que aumenta la presión sobre jugadores y cuerpo técnico.

¿Habrá ley del ex? Andrés Roa y los jugadores que vistieron las camisetas de Cali y América
RELACIONADO

¿Habrá ley del ex? Andrés Roa y los jugadores que vistieron las camisetas de Cali y América

Deportivo Cali, por su parte, mostró más intención ofensiva y mereció mejor suerte, pero el empate lo mantiene en la casilla 12 con once unidades, todavía lejos de los puestos de clasificación. La igualdad deja un sabor amargo para los ‘azucareros’, que no pudieron aprovechar la fragilidad de su rival, mientras que para América significa apenas un respiro en medio de una tormenta deportiva e institucional que parece no tener fin.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Venezuela

Venezuela o Bolivia: ¿quién clasificará al Mundial según la inteligencia artificial?

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz mostró notable superioridad frente a Sinner y se coronó en US Open

Fenerbahce

Zinedine Zidane estaría cerca de volver a dirigir y lo haría con figura de la selección Colombia

Otras Noticias

Secuestros

Citan con falsos trabajos, los retienen y piden millones por ellos: nueva forma de secuestro en Bogotá

En el último caso, obligaron a familiares a pagar hasta 30 millones de pesos.

Netflix

La nueva función que estrenó Netflix y que es tendencia a nivel mundial

Netflix estrenó una nueva función que ya es tendencia mundial y promete cambiar la forma en que compartes tus series y películas favoritas.

Venezuela

Estados Unidos podría declarar a la DGCIM en Venezuela como organización terrorista

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?

Secretaria de Movilidad

¿Grabar a un policía da multa en Colombia? Esto dice el Código Nacional