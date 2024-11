Brasil quiere aprovechar la crisis de Colombia: fuerte advertencia de Raphinha

En marzo de 2025, la Selección Colombia visitará a Brasil para disputar un duelo correspondiente a la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los comandados por Néstor Lorenzo llegarán a este compromiso urgidos de un triunfo luego de las derrotas sufridas contra Uruguay (3-2) y Ecuador (0-1). Raphinha, quien se ha consolidado como la gran estrella de la 'verdeamarela', le mandó una contundente advertencia a la 'tricolor'.

Colombia no atraviesa su mejor momento y sintió el 'golpe' que significó perder la final de la Copa América. Ha sumado tres puntos en sus últimos cuatro partidos y pasó de la segunda a la cuarta posición. No perdía en Bolivia desde 2003 y no caía contra 'La Tri' en condición de local desde 1965. Ahora tendrá que ir a Brasil, país en el cual nunca ha triunfado (cinco derrotas y dos empates).

Raphael Dias Belloli está consciente de que es un momento oportuno para darle una 'estocada' a uno de sus rivales directos y sobrepasarlos en la tabla. El estelar extremo del cuadro 'culé' lleva cuatro goles y una asistencia en lo que va corrido del certamen clasificatorio de la Conmebol.

¿Qué dijo Raphinha sobre la Selección Colombia?

"Nosotros también somos fuertes y estamos preparados para cualquiera que venga", empezó diciendo la estrella del Barcelona, en unas declaraciones recogidas por la Confederación Brasileña de Fútbol.

"La verdad es que estoy muy orgulloso de todos los que jugaron, de los que participaron, incluso de los que estuvieron en el banquillo apoyando. Creo que hicimos todo lo posible para salir con la victoria. Desafortunadamente, el fútbol tiene estas cosas, pero jugamos un buen partido, con mucho balón y tenemos que salir con la cabeza en alto, porque lo que hicimos aquí va a ser difícil ganarnos", dijo el exjugador del Leed, sobre el empate 1-1 contra Uruguay.

"Todos los que vinieron aquí tienen que irse con la cabeza en alto, porque lo intentamos desde el primer minuto hasta el final. Desafortunadamente no obtuvimos el resultado que queríamos, pero terminamos el año con un punto que, en nuestro camino, será muy importante", concluyó.

