¡Una luz de esperanza! Equipo europeo confirmó que Nairo Quintana está en carpeta para el 2023

El futuro de Nairo Quintana sigue siendo incierto en el 2023, pues a pesar de que la temporada del ciclismo ya inicio, el colombiano está a la expectativa de conseguir un equipo de élite, para poder competir en las diferentes grandes vueltas del ciclismo y demostrar que tiene rendimiento deportivo para muchos años más.

A pesar de los diferentes pronunciamientos de la UCI y el presunto veto al ciclista colombiano, Nairo Quintana ha despertado el interés de varios equipos de Europa, los cuales están esperando como avanza el proceso del colombiano para poder contratarlo y convertirlo en un miembro de sus plantillas.

En conversaciones con el diario Marca, Fran Contador, directivo de la escudería Eolo Kometa de Italia, aseguró que tienen al colombiano como una de las alternativas para esta temporada, teniendo en cuenta que Nairo es un corredor consagrado en Europa y que podría tener resultados de inmediatos.

“Para tener obtener resultados necesitaremos coger a corredores que estén consagrados y que sepamos que van a ganar ya. Pero también es una cuestión de presupuesto y siempre serán decisiones muy meditadas entre los implicados”, aseguró Contador.

De igual forma, dejó claro que la escudería no pertenece a la agremiación de la UCI y por tal motivo tendría la tranquilidad de contratar al 'Condor’ de Boyacá.

“No nos lo planteamos de otra manera porque además va vinculando a todo nuestro trabajo de base. Este movimiento entró antes de que llegáramos a la categoría. La UCI no nos ha dicho nada al respecto. No descartamos entrar en el futuro, pero, de momento, no lo hemos hecho”, finalizó el director del equipo.

Se espera que, en los próximos días, se dé a conocer cuál será el futuro de Nairo Quintana, quien confirmó que todavía no piensa en el retiro del ciclismo profesional, teniendo en cuenta que quiere limpiar su nombre tras las acusaciones de la UCI.

No obstante, el Movimiento Por un Ciclismo Creíble le habría ignorado la petición y la Unión Ciclística Internacional, máxima autoridad de este deporte en el planeta, le cerró la puerta de manera contundente a través de unas declaraciones entregadas por el presidente David Lappartient al diario El Tiempo.

"Con respecto a sus preguntas sobre Nairo Quintana, le informamos que, desde el primero de marzo de 2019, la UCI ha prohibido el uso de tramadol en la competición en todas las disciplinas y categorías para proteger la salud y la seguridad de los corredores ante los efectos secundarios de esta sustancia. Las infracciones de la prohibición de uso de tramadol en competición son infracciones según el Reglamento Médico de la UCI", dijo el directivo.

"De acuerdo con las Reglas médicas de la UCI, el Sr. Quintana ha sido sancionado por una infracción de la prohibición de usar tramadol en competencia y, por lo tanto, fue descalificado del Tour de Francia 2022. El Sr. Quintana presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión de la UCI, según lo dispuesto en el Reglamento Médico de la UCI. El 3 de noviembre de 2022, el CAS dictó su decisión confirmando la validez de la prohibición de tramadol y la sanción impuesta por la UCI", añadió.

Estas declaraciones llegan en el preámbulo del viaje de Nairo Quintana a Europa para buscar una nueva escuadra y en medio de los rumores de una supuesta negociación con el equipo francés Groupama-FDJ para vincularse esta temporada. ¿Se le cayó la estantería de nuevo?.