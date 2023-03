Pies sobre la tierra: Egan Bernal reveló si peleará algún título en 2023

La expectativa era altísima en este 2023 respecto a la vuelta de Egan Bernal a las carreras de alta exigencia del calendario ciclístico. Tan solo un año después del grave accidente en el que casi pierde la vida, el colombiano comenzó con el propósito de no ponerse presión a sí mismo e ir viendo vuelta a vuelta cómo se sentía y para qué iba a estar esta temporada.

Pero esa ilusión se vino abajo rápidamente. En la Vuelta a San Juan que se corrió en en enero, Bernal sufrió un golpe en la rodilla derecha en la primera etapa y decidió retirarse de la carrera dos días después. Se esperaba que no fuera algo mayor, pero ese mismo dolor lo hizo cancelar su participación en los Nacionales de Ruta de Bucaramanga, la Vuelta a Andalucía y la París-Niza que empezará el 5 de marzo.

Esa situación ha dado pie a la incertidumbre con el estado de forma de Egan Bernal y su participación en alguna de las tres grandes este año, pues pasa el tiempo y se acorta el plazo para una buena preparación del pedalista del Ineos. No obstante, él tiene fe en sus condiciones y en el trabajo que ha adelantado junto a su equipo durante todos estos meses.

¿Qué peleará Egan Bernal en 2023?

En diálogo con el portal Tuttobiciweb, el campeón del Tour de Francia 2019 dijo que aún es incierto ponerse metas concretas para esta temporada debido a que no ha podido tener regularidad en este inicio, pero que tiene la ambición de pelear todo lo que compita y se siente "fuerte" para lograrlo.

"Me siento fuerte y motivado para una temporada clave en la que realmente entenderé cómo reaccionará mi cuerpo. No será decisivo, pero será indicativo de si puedo volver a ganar o no. Reflexionando sobre ello, sería más normal para mí no ganar en 2023, pero esa es la ambición", reconoció.

"Hay un deseo de volver a los niveles a los que estoy acostumbrado, de lo contrario me habría retirado. Todos los días me despierto con la ambición de ser el mejor, de entrenar, de hacer sacrificio", continuó.

Egan Bernal fue autocrítico y dijo que las conclusiones reales las puede sacar en competencia oficial. Esa enseñanza le dejó la Vuelta a San Juan, para la que tenía altas expectativas, pero que fue un baño de realidad al menos en la primera etapa, en la que cruzó la meta en el puesto 28.

"La primera carrera de 2023 me dio indicaciones importantes. Los valores expresados en los entrenamientos eran alentadores, pero la comparación en carrera es otra cosa", concluyó.