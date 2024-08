Rigoberto Urán reapareció en muletas y habló de lo que fue su caída en La Vuelta

El pasado jueves 22 de agosto, durante la sexta etapa de la Vuelta a España, el pedalista colombiano Rigoberto Urán sufrió un grave accidente durante la fracción y debido a las fuertes lesiones que tuvo, el ciclista se retiró de la competencia y hasta este sábado reapareció en redes sociales, donde les agradeció a sus fans por el apoyo moral que le han brindado.

Urán ya había anunciado desde hace algunos meses que la Vuelta a España 2024 sería su última gran carrera como ciclista profesional y lastimosamente se despidió de las carreteras con un grave accidente que lo privó de disputar la competencia hasta el último día.

A pesar de que no estaba peleando la general y estaba en lugares bajos de la tabla, ‘Rigo’ sí tenía la ilusión de poder luchar por una etapa en una fuga. Sin embargo, este sueño terminó y el colombiano reapareció en sus redes sociales asegurando que se encuentra recuperándose de manera exitosa y no necesitará de ninguna cirugía.

Rigoberto Urán reapareció tras caída

“Muchachos muchas gracias por todos sus mensajes. Les cuento que ya me encuentro en casa, en proceso de recuperación. La verdad es que es una lesión muy sencilla, o sea que no hay que operar, no hay que volear cuchillo, no hay que meter tornillos entonces va a curar rapidito”, dijo el pedalista antioqueño.

Enseguida, el corredor envió un mensaje de ímpetu para todos los que viven momentos difíciles actualmente. “Agradecerle al equipo, a la organización de la Vuelta a España, por todo el apoyo que me brindaron estos días allá. Ahorita estamos en un proceso de recuperación y aquí vamos para adelante muchachos. Acuérdense que las cosas pasan y hay que continuar no podemos quedarnos lamentándonos, ni nada”, señaló.

Finalmente, fiel a su estilo, el antioqueño indicó que las muletas lo estaban ayudando a sostenerse un poco, pero que igualmente los oficios de la casa los estaba pudiendo hacer, por lo que dejó claro que afortunadamente se recupera de manera alentadora.

“¿Qué quiere decir esto (las muletas)? Un apoyito, pero puedo coger la escoba, la trapeadora, puedo lavar la loza... estamos listos muchachos, gracias por todos los mensajes que me llegaron todos estos días”, completó.