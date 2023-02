Hugo Rodallega y 'Juanfer' Quintero, los dos grandes fichajes que no arrancan

De cara al 2023, varios equipos del fútbol profesional colombiano decidieron hacer una importante inversión económica para reforzar sus plantillas, trayendo nombres de experiencia y trayectoria en el fútbol internacional para afrontar el campeonato. En algunos casos, los jugadores han tenido un arranque bueno, como es el caso del defensor Cristian Zapata con Atlético Nacional, equipo con el que ya levantó el trofeo de la Superliga, y del cual porta la cinta de capitán.

Por la otra cara de la moneda, algunos de estos fichajes no han logrado arrancar con el pie derecho, esto debido a múltiples razones. Destacan dos nombres entre los más importantes: Hugo Rodallega, de Independiente Santa Fe, y Juan Fernando Quintero, del Junior de Barranquilla.

Rodallega llegó al equipo bogotano como un gran refuerzo de cara al año, pues el delantero militó durante varias temporadas en equipos del fútbol mexicano, inglés, turco y brasileño, acumulando una vasta experiencia, la cual está ahora al servicio del técnico Harold Rivera. Sin embargo, no ha jugado como titular con Santa Fe, y en los minutos que ha disputado, no se ha visto su mejor versión, sin lograr ser influyente en el juego, además de verse falto de forma física.

El delantero del equipo 'cardenal' solo ha logrado generar dos oportunidades de gol desde su llegada, y se espera que su mejoría en el aspecto físico signifique también una mejora en su juego.

Quintero, el señalado de un Junior en crisis

Juan Fernando Quintero llegó al Junior de Barranquilla como el fichaje estrella de la temporada, pues se trata de un jugador que todavía está en los mejores años de su carrera, quien ha sido dos veces mundialista con Colombia, además de ser un ídolo de River Plate.

Quintero llegó tras una importante inversión de la familia Char al Junior, cuyo proyecto deportivo está siendo liderado por el entrenador Arturo Reyes. Sin embargo, el presente del equipo barranquillero es poco alentador, pues no ganan desde el mes de octubre en liga, y en la actual campaña, suman tres empates y dos derrotas.

El jugador de Medellín ha mostrado buenos pasajes de su juego, siendo vital para la generación de oportunidades para los atacantes, las cuales no han podido terminar en goles. La crisis en el Junior se agudiza debido a la gran inversión que se hizo, tanto en Quintero como en otros jugadores, y mientras el equipo no gane, el volante es la cara visible de un proyecto que no arranca.