Polémica en el FPC: señalan a jugador del Once Caldas de 'regalar' penal ante América de Cali

Este jueves, la Liga Betplay vivió el cierre del todos contra todos donde se definieron los ocho clasificados a las cuadrangulares semifinales.

Ahora, más además de definirse los ocho mejores, en esta jornada también se disputaban partidos por conocer los equipos que conseguirían el punto invisible.

Uno de estos encuentros era el de América de Cali y Once Caldas, dos equipos que ya estaban clasificados pero que podían definir la ventaja deportiva, en este caso, para el equipo escarlata.

Video del polémico gesto de Roger Torres

Durante este partido, se vivió una de las imágenes que ha desatado la polémica en el país. Durante los últimos minutos de juego, Once Caldas tuvo la posibilidad de empatar el juego y quitarle parcialmente la ventaja a su rival América.

Al cobro fue Roger Torres a quien le fue atajado su remate cruzado por parte del golero Jorge Soto.

La polémica de la jornada se dio en un gesto que captaron los hinchas. Allí se pudo observar que el volante anunció donde iba a cobrar su penal.

Lo de Roger Torres haciendo el gesto de para dónde iba el balón, es para que sea expulsado inmediatamente del equipo! @oncecaldas@Juaneslc11pic.twitter.com/Rl3w0A3wBq

De inmediato, los hinchas lanzaron fuertes críticas contra el jugador, donde lo señalaron de haber "vendido" el partido contra América.

Roger Torres se defendió

Tras el escándalo que se desató, Torres dio una entrevista al diario La Patria, donde aclaró que, es un gesto habitual en él y que nunca tuvo la intención de anunciar su cobro.

RELACIONADO Así reaccionó Radamel Falcao en vivo a los rivales de Millonarios en cuadrangulares de Liga Betplay

“Siempre trato de relajarme lo más posible, si tú buscar penales míos en YouTube, ves que siempre hago lo mismo; es algo que trabajé hace mucho tiempo con el psicólogo. Cierro los ojos, me relajo, pienso en un momento agradable de mi carrera y cobro”.

Torres además agregó que se sintió "afectado con esto. Ustedes saben lo duro que me ha tocado acá y yo vengo empujando. En el momento del cobro dije en la mente: ‘este es el momento del meterme del todo’ y lastimosamente lo erré. Siempre que he entrado desde el banco de los suplentes he dado lo mejor, y aporté a que el equipo tenga un mejor estilo de juego, pero hoy me tocó vivir esta situación”.

Lo que sí es cierto es que tanto América como Once Caldas disputarán las finales del FPC. Ambos elencos se ubicaron en el grupo B y lucharán por el paso a la gran final para conseguir la estrella de fin de año.