Ronaldinho regresa al fútbol a los 46 años: jugará en la tercera división de Italia

Ronaldinho vuelve a ser noticia en el fútbol mundial. A sus 46 años, el exjugador brasileño anunció su inesperado regreso a los terrenos de juego con el Ravenna, ambicioso club que compite en la tercera división del fútbol italiano. El histórico futbolista fue presentado oficialmente este jueves y dejó abierta la posibilidad de disputar partidos con su nuevo equipo.

Durante su presentación en una playa de Rávena, en el noreste de Italia, Ronaldinho aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas y manifestó su entusiasmo por reencontrarse con el fútbol italiano. El brasileño explicó que llega para ayudar a sus nuevos compañeros y destacó la intención del Ravenna de conseguir buenos resultados durante la temporada.

"Como pueden ver, estoy en forma, me siento bien", afirmó Ronaldinho durante el encuentro con medios seleccionados por el club y su entorno. El exfutbolista también reveló uno de sus principales objetivos para esta nueva etapa: marcar su gol número 300 como profesional, una cifra que convertiría su regreso en un acontecimiento todavía más simbólico.

¿Ronaldinho jugará partidos con el Ravenna?

Por ahora, Ronaldinho no confirmó cuándo podría disputar su primer encuentro con el Ravenna. El brasileño señaló que la decisión corresponde al entrenador, por lo que su participación en partidos oficiales todavía depende de la determinación del cuerpo técnico.

"¿Si me verán jugar? No lo sé, solo el entrenador lo sabe", explicó el exjugador del FC Barcelona, quien llegó a la costa del Adriático en un jet privado durante el mediodía de este jueves, según declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport.

El primer acercamiento de Ronaldinho con sus nuevos compañeros está previsto para este viernes, cuando participará en un entrenamiento abierto al público. El futbolista ya apareció en la presentación con la camiseta blanca del Ravenna y el tradicional número 10, acompañado por dirigentes y miembros del plantel.

La llegada del brasileño representa un movimiento inesperado para un jugador que disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con Fluminense. Desde entonces, Ronaldinho se había mantenido alejado del fútbol profesional, aunque continuó participando en diferentes actividades relacionadas con este deporte.

Ronaldinho y su regreso al fútbol italiano

El Ravenna terminó en la tercera posición del Grupo B en el último campeonato de la tercera división italiana, por lo que la incorporación de Ronaldinho se produce en un proyecto que aspira a competir por objetivos importantes. El brasileño, sin embargo, dejó claro que su intención principal es contribuir al rendimiento de sus compañeros.

La relación de Ronaldinho con Italia no es nueva. El brasileño vistió la camiseta del AC Milan entre 2008 y 2011, después de haber pasado por el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona.

Ronaldinho fue campeón del mundo con Brasil en 2002 y disputó 97 partidos con la selección brasileña, con la que marcó 33 goles. A nivel individual, recibió el Balón de Oro en 2005, reconocimiento que coronó una de las etapas más destacadas de su carrera.