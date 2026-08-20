Dura baja de última hora sacude a la Selección Colombia antes de los amistosos FIFA

Uno de los zagueros centrales colombianos con mayor proyección y llamado a liderar el relevo generacional en la 'Tricolor' ha sufrido una seria y poco común lesión de ligamentos en el tobillo, hecho que lo margina automáticamente de las próximas citas internacionales y trastoca los planes del director técnico Néstor Lorenzo de cara a las fechas FIFA de septiembre y octubre.

El desafortunado percance ocurrió durante los minutos finales del exigente choque del Wolverhampton Wanderers frente al Blackburn Rovers. Tras la finalización del compromiso, el cuerpo médico del club inglés sometió al zaguero a detallados estudios e imágenes diagnósticas para evaluar el alcance del daño.

Los resultados confirmaron un compromiso ligamentoso en la parte alta del tobillo derecho, una afección compleja dentro del ámbito deportivo.

Esto dijo el club sobre la lesión de Mosquera

A través de un comunicado oficial, la escuadra británica dio certidumbre sobre el estado del internacional colombiano: "Le hicieron una resonancia magnética el domingo y tiene una lesión de ligamentos en la parte alta del tobillo. No es una lesión muy común y no se trata de una rotura completa, lo cual es una buena noticia; sin embargo, estará de baja durante varias semanas", explicaron desde el departamento médico.

Para tratar de acelerar su proceso de recuperación y evitar una cirugía de mayor impacto, el defensor será sometido a un tratamiento invasivo de infiltraciones y deberá mantener una bota ortopédica durante al menos dos semanas antes de iniciar la fase de rehabilitación física.

Esta baja repentina cae como un balde de agua fría en el seno del cuerpo técnico de la Selección Colombia. Lorenzo confiaba en sumar a esta joven promesa defensiva dentro de la nómina para afrontar los trascendentales partidos de fogueo programados en territorio estadounidense ante rivales de peso como México, Paraguay y Perú.

Con este panorama, el estratega argentino se ve obligado a reestructurar su zaga central y buscar alternativas urgentes para recomponer el esquema defensivo que venía perfilando.

Se prevé que el futbolista permanezca inactivo de cuatro a seis semanas, perdiéndose hasta ocho encuentros oficiales con su club y el inicio de la gira internacional con la selección. El cuerpo médico del combinado patrio se mantiene en comunicación constante con la plantilla inglesa para monitorear la evolución del jugador, mientras la afición aguarda por un pronto regreso a los terrenos de juego.

Esta nota resume de manera precisa el reporte médico actualizado y el impacto en la Selección Colombia tras la baja del defensor en la Premier League. Para rememorar pasajes del recorrido deportivo del jugador, puedes consultar este reporte sobre noticias anteriores del jugador en Colombia.