Nuevo escándalo por apuestas en el fútbol colombiano: club denuncia posible soborno

Una nueva polémica sacude al fútbol profesional colombiano. El miércoles 19 de agosto, Orsomarso Sport Club, de la segunda división, publicó una carta haciendo una delicada denuncia sobre presuntos sobornos a sus jugadores con el fin de influir en resultados deportivos y favorecer apuestas deportivas.

"Este comunicado no constituye un señalamiento contra nuestros futbolistas", afirmó el club y manifestó su apoyo a los futbolistas contra cualquier tipo de acciones que atenten contra la deportividad y la esencia del fútbol.

Hubo polémica en el partido Patriotas vs. Orsomarso

El comunicado del club vallecaucano fue publicado justo unos minutos antes de que iniciara el juego por la cuarta fecha del Torneo Betplay entre Patriotas Boyacá y Orsomarso. Al minuto 65 de juego, el conjunto local ganaba por la mínima diferencia cuando el arquero de los boyacenses cometió un grave error que le permitió a los visitantes marcar el empate que sería el resultado final del partido.

Aunque el error cometido no fue por parte del equipo que realizó la denuncia, se generó una polémica en la opinión pública debido a la proximidad entre la publicación de la carta y el partido. Hasta el momento, ninguno de los clubes se ha pronunciado después de finalizado el encuentro.

Continúan las denuncias por apuestas deportivas

No es la primera vez que este tipo de escándalos estallan en el FPC. Sin ir tan lejos, en abril del presente año se había denunciado un presunto amaño de partidos por parte de un jugador del Junior de Barranquilla. También, un mes después, Boca Juniors de Cali y Alianza FC estuvieron involucrados en una denuncia por una red que contactó a jugadores de ambos equipos.

"La integridad deportiva no se negocia", escribió el club Orsomarso al finalizar su comunicado y se comprometen a proteger la transparencia de la competición, jugadores e institución.