‘El Agropecuario’ lanzó fuerte comunicado sobre su hijo y Aida Victoria tomó drástica decisión

La situación familiar entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, volvió a generar atención. El padre de Emiliano publicó un comunicado en el que expresó su preocupación por la permanencia del niño fuera de Colombia y anunció que pondrá el caso en conocimiento de las autoridades competentes.

Según explicó Tejada, autorizó la salida del país de su hijo a solicitud de la madre del menor. De acuerdo con su versión, el permiso contemplaba el regreso de Emiliano a Colombia el 3 de agosto de 2026; sin embargo, aseguró que esa fecha pasó sin que se produjera el retorno y que actualmente no tiene claridad sobre el lugar donde se encuentra el niño ni sobre cuándo regresará.

El creador de contenido también manifestó que las dificultades para mantener una comunicación habitual con su hijo aumentaron su preocupación. Entre los hechos que mencionó está que no habría podido comunicarse con Emiliano para felicitarlo por su primer año de vida.

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre la situación de su hijo?

En su pronunciamiento, Tejada señaló que entregará a las autoridades los documentos relacionados con el permiso de salida del país, las comunicaciones que ha sostenido y otros elementos que, según considera, pueden contribuir a esclarecer lo ocurrido.

El padre del menor también hizo referencia a la situación judicial que, de acuerdo con sus declaraciones, atraviesa actualmente Aida Victoria Merlano. No obstante, será competencia de las autoridades determinar las circunstancias legales relacionadas con la permanencia del niño fuera de Colombia y establecer las actuaciones que correspondan.

A esto se sumó otra denuncia realizada por Tejada. El creador de contenido afirmó haber recibido amenazas de diferentes personas y aseguró que llevará esa información ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se establezca su origen y se determine quiénes serían los responsables.

¿Qué respondió Aida Victoria Merlano y qué medida anunció sobre su hijo?

Aida Victoria Merlano respondió a las declaraciones de su expareja mediante sus historias de Instagram durante el mediodía de este jueves. La empresaria aseguró contar con documentación y pruebas para respaldar su versión de los hechos y explicó que, según su relato, tuvo que pagar cerca de 40 millones de pesos para poder sacar a su hijo del país durante las actuales vacaciones.

La creadora de contenido también se refirió a la relación económica con el padre del menor durante los primeros meses de vida de Emiliano. Según afirmó, durante ese periodo Tejada no habría contribuido económicamente con ella. Además, cuestionó que actualmente se hable públicamente de un supuesto secuestro y manifestó que algunas personas estarían ejerciendo presión sobre las niñeras de su hijo.

Uno de los anuncios más relevantes de Merlano estuvo relacionado con la exposición pública de Emiliano. La empresaria explicó que anteriormente había compartido en redes sociales diferentes aspectos de su vida personal y familiar, incluidos momentos junto al menor. Sin embargo, señaló que tomó la decisión de dejar de exponer públicamente a su hijo como una medida para protegerlo.