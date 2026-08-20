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Transmilenio anuncia operación especial para garantizar la movilidad de los asistentes al concierto ‘Voces por la vida’

El evento se realizará en beneficio de las familias damnificadas por el sismo de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto en Colombia.

Foto: Transmilenio
Foto: Transmilenio

Jorge Leonardo Alzate

agosto 20 de 2026
06:34 p. m.
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De cara al concierto ‘Colombia: Voces por la Vida’, Transmilenio anunció que el domingo 23 de agosto tendrá operación especial, para facilitar la llegada de los asistentes al Vive Claro Distrito Cultural y, su regreso a casa.

De esta manera, la empresa “se une a la iniciativa para la celebración del concierto que buscará recaudar recursos para las víctimas del concierto en Colombia”, habilitando “nueve rutas del componente troncal y 34 del componente zonal para que los usuarios del sistema puedan llegar hasta este punto”.

Pero no es todo, “una vez culminando el evento, se activará la operación especial en dos estaciones: CAN y Salitre El Greco, sobre la calle 26, con ocho rutas troncales”, que serán despachadas conforme a la demanda.

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¿Qué rutas permitirán a los asistentes llegar y salir del sector?

De la estación Salitre El Greco saldrán rutas especiales hacia el Portal El Dorado y el Portal Usme, desde los vagones 1 y 2, y hacia el Portal Sur y el Portal 20 de Julio, desde los vagones 3 y 4. Mientras, desde la estación del CAN servicios especiales irán al Portal Suba y Portal 80, desde los vagones 1 y 2, y al Portal Américas y Portal Norte, desde los vagones 3 y 4.

Además, 34 buses zonales realizarán sus paradas, en el horario habitual, cerca del Vive Claro, específicamente, sobre la avenida 68, la carrera 60 y la calle 53.

Foto: Transmilenio
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¿Qué artistas asistirán al concierto?

Según los organizadores del evento “el 100 % de lo recaudado por boletería será donado” para reconstruir las viviendas que resultaron destruidas (al menos 31.461) tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Del evento van a participar Andrés Cepeda, Bonka, Chocquibtown, Daniel Habif, Draco Rosa, Ela Taubert, Eladio Carrión, Elder Dayán, Galy Galiano, Greeicy, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Karen Lizarazo, Manuel Medrano, Manuel Turizo, Miguel Bosé, Mike Bahía, Nanpa Básico, Maluma, Nico Hernández, Pedro Capó, Luis Alfonso, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Timo y Karol G.

La compra de boletas y aportes adicionales deben tramitarse a través del sitio web de Ticketmaster, o a través del correo electrónico info@vocesporlavida.com, cuando supere el millón de pesos.

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