VIDEO | Así se registró el sismo de este 20 de agosto en Perú durante un noticiero en vivo

Segundos marcados por el miedo se vivieron este jueves 20 de agosto en el sur de Lima por el sismo de magnitud 7.2 con profundidad de 108 kilómetros, según reportó el Instituto Geofísico de Perú.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que a la 1:00 p. m. (hora local) ocurrió el movimiento telúrico. El epicentro fue en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, a 791 kilómetros al sureste de la capital peruana.

Sismo de magnitud 7.2 en Perú este jueves 20 de agosto

“Fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables”, este fue el primer balance del Instituto Nacional de Defensa Civil.

Si bien no hubo grandes afectaciones, se registraron desprendimientos de roca y tierra en los altos cerros que hay en Coracora, la ciudad más cercana al epicentro.

El medio de comunicación local Radio Exitosa Noticia estaba transmitiendo en vivo cuando se presentó el sismo.

“Le pedimos a la población que mantenga la calma (…) y tener preparada la mochila de emergencia. Le pedimos que ejecute lo que ya ha preparado y el plan familiar, lo que nos han enseñado los expertos”, estas fueron las palabras de la presentadora en el transcurso del terremoto.

La presentadora se mantuvo en el set

Cabe recordar que el mes pasado, concretamente el 18 de julio, se dio en Perú un sismo de magnitud 5.1 que dejó el saldo de seis víctimas mortales, 32 heridos, 300 damnificados y 48 afectaciones en viviendas.

Sobre las 9:24 p.m. y con una profundidad de 24 kilómetros, ocurrió este temblor en la región de Junín, a 300 kilómetros al este de Lima. El epicentro fue en el distrito de Chongos Bajo.

A través de sus redes sociales, la que en ese entonces era la presidenta electa, Keiko Fujimori, se pronunció: “Lamento profundamente las consecuencias del sismo. Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados”.