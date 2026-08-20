Real Madrid: la marca de fútbol más valiosa del mundo

El informe 'Football 50-2026' nombró al Real Madrid como la marca de fútbol más valiosa del mundo por tercer año consecutivo. La remodelación de su estadio, el Bernabéu, ha sido clave para mantenerse en el top de este ranking tras completar un año desde que finalizó la renovación, permitiendo el aforo completo.

Además de estar en el puesto #1 de este ranking, el club 'merengue' también fue nombrado por quinto año consecutivo como la marca más fuerte, según el informe publicado por la consultora Brand Finance. "El valor de la marca de nuestro club ha crecido un 25% y fija un nuevo récord de 2.400 millones de euros", informaron en su comunicado.

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¿Cuáles son los clubes de fútbol más valiosos del mundo?

Como era de esperarse, el top 10 lo completan equipos europeos presentes en las cinco grandes ligas del viejo continente. El segundo lugar lo ocupa el FC Barcelona, máximo rival del club de la capital española.

En su informe, Brand Finance comunicó: "Junto con una de las mayores aficiones del mundo y una cartera de patrocinios sin parangón, estas inversiones reforzaron la posición del Real Madrid como la marca comercial líder del fútbol, ​​con unos ingresos de 1.200 millones de euros en la temporada 2025/26".

Así quedó el ranking completo:

Real Madrid FC Barcelona Arsenal FC FC Bayern Múnich PSG Manchester City Liverpool FC Manchester United Chelsea FC Borussia Dortmund

¿Y el fútbol sudamericano?

Dentro del top 50 de las marcas de fútbol más valiosas del mundo, solo dos de nuestro continente sacan la cara: Flamengo y Palmeiras, ganadores de cuatro de las últimas cinco ediciones de la Copa Libertadores. El club de Río ocupa el puesto 32, mientras el 'verdão' ocupa la casilla 49.