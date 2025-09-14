CANAL RCN
Deportes

Santa Fe fue contundente ante Unión Magdalena y vuelve a meterse entre los ocho primeros

El cuadro capitalino respondió en casa ante uno de los coleros del campeonato y vuelve a meterse en zona de clasificación para defender el título.

Santa Fe Daniel Torres Unión Magdalena
FOTO: @SantaFe

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
04:23 p. m.
Independiente Santa Fe se sacudió del mal momento que venía pasando en la Liga BetPlay y con un triunfo por 2-0 ante Unión Magdalena en el estadio 'El Campín' de Bogotá, volvió a sumar de a tres puntos y se metieron en zona de clasificación.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con las derrotas de América, Millonarios y Nacional
RELACIONADO

Los dirigidos por Jorge Bava llevaban 4 partidos sin triunfos, incluyendo el más reciente empate ante Millonarios en la fecha de clásicos, por lo que este triunfo le devuelve la tranquilidad a los actuales campeones del fútbol colombiano, pensando en defender el título.

Santa Fe y la expulsión que cambió todo

El partido fue muy tranquilo durante todo el primer tiempo y los primeros instantes del segundo, con pocas opciones para ambas escuadras. Finalmente, el árbitro revisó el VAR y tomó la decisión de expulsar a Fabián Castillo en la visita por una peligrosa entrada.

Esta ventaja numérica fue bien aprovechada por el 'León', que tras seguir intentando con paciencia y mayores espacios, pudo irse arriba en el marcador gracias a Emanuel Olivera, quien impactó de volea un balón que quedó botando en el área.

Posteriormente, sobre los últimos instantes del partido, Santa Fe armó una efectiva acción de contragolpe y Christian Mafla logró poner el 2-0 definitivo en el marcador.

