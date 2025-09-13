CANAL RCN
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con las derrotas de América, Millonarios y Nacional

Los clubes más importantes del fútbol colombiano perdieron en la misma jornada y así quedó la tabla de posiciones.

Nacional, Millonarios y América
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
10:45 p. m.
Este sábado 13 de septiembre, se jugaron 4 partidos de la fecha 11 de la Liga BetPlay, donde se presentaron varios resultados sorpresivos que involucran a los principales clubes del fútbol colombiano: América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional.

Los tres clubes perdieron ante equipos que, sobre el papel tenían menos chances de quedarse con los 3 puntos, y ahora hacen cuenta pensando en la clasificación a los cuadrangulares finales, principalmente los dos primeros.

Las derrotas de América, Millonarios y Nacional

América fue el primero en salir. Visitaron a Fortaleza en Bogotá en el estreno de David González como DT. Al final un penal con polémica terminó cambiando las acciones y los 'amix' dejaron a 'La Mechita' en el último lugar.

Millonarios comenzó su partido en Valledupar ante Alianza FC y pasó de todo. Tras caer el primer gol de los locales, Sergio Mosquera se fue expulsado, pitaron un penal en contra y la historia acabó con una goleada por 3-0.

Finalmente, Nacional recibió a Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot, donde los 'Leopardos' lograron aguantar un 1-0 temprano, a pesar de que se quedaron con 10 hombres.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay

