CANAL RCN
Deportes

Santa Fe pegó primero y está a 90 minutos de ser ganar la Liga Femenina: vea el gol del triunfo ante Deportivo Cali

Se jugó la primera final del fútbol femenino entre Santa Fe y Deportivo Cali, donde el cuadro bogotano tomó la ventaja mínima.

Santa Fe Liga Femenina
FOTO: @LeonasSantaFe

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
07:02 p. m.
Este sábado 14 de septiembre, se jugó la primera final de la Liga BetPlay Femenina entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali en el estadio 'El Campín' de Bogotá, donde las locales se quedaron con el triunfo y acarician el doblete tras el campeonato ganado por el plantel masculino a mitad de año.

Santa Fe fue contundente ante Unión Magdalena y vuelve a meterse entre los ocho primeros
RELACIONADO

Santa Fe fue contundente ante Unión Magdalena y vuelve a meterse entre los ocho primeros

Las 'Leonas' lograron sacar la diferencia gracias a un solitario gol de Luisa Valbuena al inicio de la segunda mitad. Este gol fue suficiente para sacar una ventaja que ahora deberán defender el próximo fin de semana en el estadio del Deportivo Cali en el corregimiento de Palmaseca.

Hora, fecha y canal de TV para la segunda final de la Liga BetPlay Femenina

La revancha tendrá lugar este domingo 21 de septiembre en el estadio de Palmaseca, donde Deportivo Cali buscará remontar y quedarse con un nuevo título liguero. El balón rodará desde las 5:00 p.m. y será trasmitido a través de la señal de Win Sports.

Deportivo Cali ya puso a la venta la boletería para este encuentro con boletas que oscilan desde los $20.000 hasta los $60.000 a través de la plataforma de W Arena. Además, indicaron que Niños entre 5 y 10 años entran gratis en tribuna norte con adulto con boleta.

La marcada rivalidad entre Cali y Santa Fe en el fútbol femenino

Además de la importancia por conquistar un nuevo título, este duelo entre Cali y Santa Fe a nivel femenino ya tiene un historial marcado desde que nació esta rama en el fútbol profesional colombiano.

Cali ha dominado los duelos directos, ganando las finales de 2021 (6-3 global) y 2024 (4-1 global). Santa Fe, con tres títulos (2017, 2020, 2023), busca su cuarta estrella, mientras Cali, con dos (2021, 2024), aspira a igualar el palmarés de las cardenales. Ambos equipos ya están clasificados para la Copa Libertadores Femenina 2025 en Argentina, reflejando su hegemonía.

