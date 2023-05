Esteban Chaves, un hombre clave en la formación de Santiago Buitrago

El ciclismo colombiano está de plácemes por la victoria de Santiago Buitrago en la etapa reina del Giro de Italia que se disputó este viernes. Buitrago, que ya ganó una etapa en el Giro el año pasado, se ha mostrado como uno de los grandes animadores de la prueba italiana de esta temporada.

Con tan solo 23 años, el corredor nacido en Bogotá ya suma varios triunfos de etapa en competencias del WorldTour. Santiago comenzó en el ciclismo a los 15 años en la categoría prejuvenil de la Fundación Esteban Chaves donde realizó su proceso de formación.

Un fin de semana que parecía común y corriente Héctor Gustavo, su padre, lo llevó a competir a una carrera de ciclomontañismo en Boyacá. Tenía 11 años. “Sin uniforme ni nada, corrí, y me fue bien. Quedé de sexto. Recuerdo que estábamos súper emocionados. Ahí le dije a mi papá, ‘quiero entrenar para ganar y algún día ser un profesional”, contó Santiago. En la adolescencia Santiago sacrificó fiestas, salidas, relaciones, se recuperó de accidentes. La mira estaba fija en el blanco.

La familia, el gran equipo de Santiago Buitrago

El apoyo de su papá y de su familia fue vital. También, el de diferentes personas que se cruzó en el camino. Una de ellos, Jairo Chaves, padre de Esteban y director de la Fundación Esteban Chaves, quien lo convocó al Equipo FUN, proyecto formativo en el que se promueven valores a través del deporte. Vistió la camiseta de 2016 a 2017 en la categoría prejuvenil y juvenil, años que marcaron a fuego su proceso.

En lo deportivo obtuvo importantes logros, entre ellos el tercer puesto en la Vuelta al Porvenir, el título de la Clásica Soacha y los subcampeonatos de la Clásica San Gil, la micro Vuelta al Valle y la Clásica de Boyacá.

Sin embargo, lo que más rescata Santiago de este período, fue su aprendizaje en la faceta personal. “Esos años aprendí muchísimo. Las personas que conocí me dejaron huella. Los mecánicos, los masajistas, el ‘profe’ Wilson por las enseñanzas que me dejó, por aportar en mi formación humana. Más que un equipo fue una familia con la que compartí muchas cosas. Siempre los llevaré en el corazón”, dijo.

Para Jairo Chaves, fundador de la FUN y padre de los ciclistas Esteban y Brayan, "esto que está pasando con Santiago nos llena de mucha felicidad a nosotros y a nuestro equipo. Ver que Santiago gana la etapa reina y que otro chico que estuvo con nosotros como Éiner Rubio también ha festejado en este Giro es absolutamente fantástico que le suceda a la fundación. Esto ratifica que los trabajos de procesos y a largos plazos son los que realmente funcionan. Somos una gran cantera de chicos con un enorme talento para llegar a equipos del WorldTour. Estamos felices en nuestra casa".

Buitrago, una joya del ciclismo colombiano desde el inicio

Existe una lección preciosa como el diamante en la historia de Santiago Buitrago, que comenzó pedaleando por diversión y se convirtió en un deportista de alto rendimiento, el valor de la persistencia. Gracias a su gran actuación en la Vuelta al Porvenir en 2017, fue fichado por el equipo AV Villas, luego dio el salto a Europa al Team Cinelli de Italia, y por último aterrizó en el Bahrain.

"Verlo progresar de la categoría juvenil al profesionalismo fue emocionante. En FUN le dimos unas bases y una estructura que, seguramente, junto a sus disciplina y talento, le permitieron alcanzar un gran desarrollo", dijo Esteban.

Para Santiago haber estado en FUN fue una gran oportunidad. "Los sueños se cumplen. Este eslogan -afirma Santi- es el motor de la fundación y que siempre nos ha recalcado Esteban, es una de las frases que más llevo presente en mi vida".

Hoy integra las filas del Team Bahrain, escuadra del país árabe del Asia Occidental de categoría top. “Significa mucho ver que todo lo que he vivido ha valido la pena. Es ver tus sueños y los de tu familia materializarse. A veces me despierto y me pongo a pensar el gran paso que he dado. A veces no me lo creo”, confesó.