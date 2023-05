¡Orgullo colombiano! Santiago Buitrago ganó la etapa reina del Giro de Italia

El colombiano Santiago Buitrago ganó la etapa reina del Giro de Italia 2023, haciendo historia para el país en la carrera. El bogotano del Team Bahrain Victorious logró llegar primero en la etapa 19, en una escalada final, donde logró escaparse y ganar con una amplia ventaja sobre sus rivales.

El ciclismo colombiano se ha impuesto gracias al talento y sacrificio de Buitrago, quien ganó esta etapa de la edición 106 del Giro de Italia. El deportista durante el recorrido mantuvo el ritmo de los punteros, siendo mejor escalador que Cort y Gee, grupo con el que iba.

3 km to go for @DerekGee7 ! @SantiagoBS26 is chasing! #Giro #GirodItalia https://t.co/AmQlpXBn7m

En una jornada de alta montaña, el colombiano se destacó en estos 183 kilómetros recorridos, este viernes 26 de mayo, entre la localidad de Longarone y las Tres Cimas de Lavaredo. El Giro de Italia seguirá con sus emociones este sábado 27 de mayo y los corredores disputarán la vigésima y penúltima etapa, en una contrarreloj individual con final ascendente con salida en Tarvisio y llegada al Monte Lussari, con 18,6 kilómetros de recorrido.

Santiago Buitrago, con 23 años ya ganó una etapa en el Giro el año pasado y se impuso en esta jornada al canadiense Derek Gee (Israel PT), que terminó por cuarta vez en una segunda posición de etapa en este Giro, donde se ha confirmado como uno de los grandes animadores de la carrera. En la general, a dos días del final de la carrera, Thomas sigue primero por delante del esloveno Primoz Roglic.

The last devastating kilometre of the Tre Cime di Lavaredo. The most demanding of all, the most beautiful of all 🔻



L’ultimo devastante km delle Tre Cime di Lavaredo. Il più duro di tutti, il più bello di tutti 🔻@expo2030#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/xFAFUsNalt