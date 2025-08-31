CANAL RCN
Deportes

Se habría filtrado la nueva camiseta de la Selección Colombia: será para el Mundial de 2026

En redes sociales circula la foto de la que sería la indumentaria para Colombia en la próxima Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 31 de 2025
10:13 a. m.
La Selección Colombia espera sellar su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 en las últimas fechas de Eliminatorias Sudamericanas, donde el equipo estará enfrentando a Bolivia y Venezuela. Sin embargo, todo parece indicar que la mente ya está puesta en esta cita orbital.

 

De acuerdo a lo que reveló el portal especializado en indumentarias deportivas en el fútbol, 'Footy Headlines', se habría filtrado la que sería la nueva camiseta 'Tricolor', que sería usada en la Copa del Mundo en caso de clasificar.

Así sería la nueva camiseta de la Selección Colombia

La imagen publicada por este portal muestra una camiseta que tendría como toque especial unas mariposas amarillas, en homenaje al libro de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez.

Además, tendría las líneas de Adidas sobre los hombros de color rojo con unos detalles azules en mangas y cuello. El amarillo principal de esta indumentaria titular varía entre el tradicional y uno más opaco correspondiente a las mariposas.

¿Cuándo será el lanzamiento de la camiseta de la Selección Colombia?

El lanzamiento oficial de esta nueva indumentaria sería en noviembre de 2026, para los amistosos de preparación previo a lo que será la cita orbital en caso de que Colombia no complique su clasificación en los compromisos restantes en la Eliminatoria.

