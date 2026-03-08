CANAL RCN
Deportes

La espectacular atajada de Camilo Vargas con Atlas que le da la vuelta al continente

Camilo Vargas fue protagonista con Atlas tras una espectacular atajada de penalti que ya es viral. La jugada del arquero colombiano sorprende al fútbol mexicano.

Camilo Vargas - AFP

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
04:35 p. m.
El arquero colombiano Camilo Vargas volvió a demostrar por qué es uno de los porteros más confiables del fútbol internacional.

En el reciente clásico entre Atlas y Chivas de Guadalajara, el guardameta protagonizó una atajada espectacular que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios deportivos.

La jugada ocurrió en un momento clave del partido y dejó claro que Vargas atraviesa un gran momento deportivo en el fútbol mexicano. Aunque su equipo terminó cayendo en el marcador, la intervención del colombiano fue una de las imágenes más comentadas de la jornada.

El tema también vuelve a abrir el debate sobre quién será el arquero titular de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026, ya que Vargas ha sido el dueño del arco durante gran parte del proceso reciente, mientras que Álvaro Montero también vive un buen presente en Argentina.

La atajada de Camilo Vargas que sorprende en México

El derbi tapatío entre Atlas y Chivas fue un partido intenso desde el inicio. El equipo rojinegro se adelantó en el marcador a los 12 minutos gracias a un gol de Paulo Ramírez, lo que desató la ilusión de los hinchas locales.

Sin embargo, las Chivas reaccionaron en el segundo tiempo y empataron al minuto 48 por medio de Armando González, lo que dejó el partido completamente abierto.

El momento más espectacular llegó al minuto 73, cuando el árbitro sancionó un penalti a favor de Chivas tras revisión del VAR. González tomó el balón con la intención de darle la ventaja a su equipo, pero se encontró con una respuesta brillante del arquero colombiano.

Vargas se lanzó con gran reflejo y logró detener el potente remate, una acción que muchos calificaron como una “atajda magistral” y que mantuvo el empate momentáneo en el clásico.

Vargas brilla, pero Atlas no pudo evitar la derrota

A pesar de la gran intervención del colombiano, Atlas no logró sostener el resultado. El equipo volvió a sufrir en defensa y, al minuto 84, Ángel Sepúlveda convirtió otro penalti para sellar la victoria 2-1 de Chivas.

Aunque el resultado fue adverso, la actuación de Camilo Vargas volvió a ser destacada. Su rendimiento constante con Atlas sigue llamando la atención y alimenta el debate sobre quién debe ser el arquero titular de Colombia en el camino hacia el Mundial de 2026.

Por ahora, el guardameta sigue respondiendo con actuaciones de alto nivel, como la atajada que hoy le está dando la vuelta al mundo.

