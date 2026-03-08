Ella era Camila García, joven que murió tras accidente en un tobogán de Chinácota

La muerte de Camila García ha generado conmoción en el departamento de Norte de Santander y en el resto del país. La joven, de 28 años, falleció luego de sufrir un accidente en una atracción turística ubicada en el municipio de Chinácota.

El hecho ocurrió en el establecimiento turístico Entre Flores, donde funcionaba un tobogán inaugurado hace aproximadamente un mes.

La caída le provocó múltiples golpes, entre ellos un fuerte impacto en la cabeza. Testigos indicaron que, tras el accidente, la mujer permaneció consciente por algunos minutos mientras era auxiliada por personas que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, durante el traslado a un centro asistencial su estado de salud se agravó y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Videos conocidos tras el hecho mostraron momentos previos al descenso por el tobogán. En uno de ellos, se escucha a la joven preguntar si existía el riesgo de estrellarse durante el recorrido.

¿Allá me recibe alguien y me saca?, “¿No me voy a estrellar?

La persona que operaba la atracción le habría respondido que no habría ningún problema, que "no tenga miedo”

¿Quién era Camila García, la mujer que murió tras accidente en un tobogán de Chinácota?

Familiares y allegados han recordado a Camila García como una mujer comprometida con su comunidad.

La joven de 28 años era madre de un niño de cuatro años y, según personas cercanas, participaba en iniciativas de apoyo a comunidades vulnerables en la región del Catatumbo.

Camila era profesional en seguridad y salud en el trabajo. Además, participaba en iniciativas sociales con comunidades vulnerables en la región del Catatumbo.

Quienes la conocieron también resaltan su vocación de servicio y el trabajo social que desarrollaba en diferentes proyectos comunitarios.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, amigos y conocidos han compartido mensajes de despedida en redes sociales, recordándola por su compromiso y su cercanía con quienes la rodeaban.

Accidente en tobogán de Chinácota genera reclamos de la familia

Tras el accidente, el establecimiento turístico emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido. En el documento, el equipo jurídico de la empresa expresó condolencias a los familiares de la víctima y manifestó su solidaridad ante el hecho ocurrido el 5 de marzo de 2026.

Sin embargo, la familia de Camila García cuestionó públicamente la versión presentada por el establecimiento. De acuerdo con declaraciones de sus allegados, hasta el momento no han recibido contacto directo por parte de la empresa para ofrecer apoyo o asumir responsabilidades relacionadas con el caso.

Una familiar aseguró que la empresa no se ha comunicado con la madre de la joven ni con otros integrantes de la familia para hablar sobre el sepelio o posibles medidas de acompañamiento.

Además, los familiares pidieron que se realice una investigación rigurosa sobre las condiciones de seguridad de la atracción turística.

Según manifestaron, esperan que las autoridades determinen si existieron fallas en la estructura o en los protocolos de operación del lugar.

El caso ahora genera interrogantes sobre la seguridad de este tipo de atracciones turísticas en la región. Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de Camila García deja una profunda tristeza en su familia, especialmente en su pequeño hijo, y en las comunidades que conocieron su trabajo social.