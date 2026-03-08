Mhoni Vidente lanzó nueva predicción sobre las elecciones que se están realizando en Colombia: esto dijo

Este 8 de marzo se está eligiendo el próximo Senado y Cámara de Representantes de Colombia.

Además, los ciudadanos también están votando en las consultas interpartidistas para que terminen de definirse los candidatos presidenciales.

Y, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente realizó una nueva jornada de predicciones y mencionó a Colombia. ¿Qué fue lo que dijo?

Esta fue la nueva predicción en la que Mhoni Vidente mencionó a Colombia

De acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, en Colombia podría ganar un candidato 'de derecha' y las acciones de Donald Trump tendrían mucho que ver.

"Les guste o no, el presidente Donald Trump ha cambiado completamente el régimen y la geopolítica. Va a quedar en la historia porque liberó a Venezuela y le faltan cinco minutos para que libere a Cuba, Irán y Nicaragua. Además, está marcando la agenda política porque se visualiza que en Colombia va a ganar la derecha", afirmó Mhoni Vidente.

"En Brasil también ganaría la derecha y el régimen extremista del socialismo, que fue la columna vertebral en América, va a desaparecer y van a tener que inventar uno nuevo para que sea competencia para la 'extrema capitalista'", añadió la reconocida astróloga que está radicada en México.

No obstante, en días anteriores, Mhoni Vidente también expresó que, al parecer, el veredicto en Colombia podría ser bastante reñido.

¿Cuándo serían las votaciones presidenciales en Colombia?

En el calendario electoral del 2026 está estipulado que las votaciones de la primera vuelta presidencial serán el 31 de mayo.

Además, en caso de que se requiera, la segunda vuelta presidencial está programada para el 21 de junio.

Asimismo, hay que tener en cuenta que después de esas jornadas electorales, el nuevo presidente de Colombia asumirá su cargo y comenzará su mandato a partir del 7 de agosto de 2026.