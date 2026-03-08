¿Mbappé no estará contra Colombia por lesión?: esto dice la prensa francesa

La presencia del delantero francés Kylian Mbappé en los próximos compromisos amistosos de la selección de Francia en territorio estadounidense se mantiene en duda debido a una lesión en su rodilla que lo ha mantenido alejado de las canchas en las últimas semanas. La situación genera incertidumbre de cara al partido que el conjunto europeo disputará frente a la Selección Colombia a finales de marzo en Estados Unidos, un encuentro que forma parte de la preparación rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

El atacante, considerado la principal figura del combinado francés en la actualidad, atraviesa un proceso de recuperación tras sufrir un esguince en una de sus rodillas. Aunque el jugador continúa bajo supervisión médica y trabaja para volver a la actividad competitiva, todavía no existe una fecha clara para su regreso definitivo al terreno de juego.

Una lesión que genera incertidumbre en Francia

La situación de Mbappé ha encendido las alarmas dentro del entorno de la selección francesa, especialmente porque los compromisos amistosos programados para marzo representan una oportunidad clave para ajustar detalles tácticos y evaluar el estado de los jugadores antes de las próximas competencias internacionales.

De acuerdo con informaciones divulgadas por el medio deportivo L’Équipe, el delantero formará parte de la delegación francesa que viajará a Estados Unidos para disputar los encuentros de preparación. Sin embargo, su presencia en el campo no está asegurada.

Según lo adelantado por el citado medio, el cuerpo técnico prefiere actuar con prudencia ante la evolución física del jugador. La prioridad es evitar cualquier riesgo que pueda agravar la lesión o prolongar su tiempo de recuperación.

Colombia podría no enfrentar a la máxima estrella francesa

Dentro del calendario de amistosos previstos para la selección de Francia aparecen duelos frente a potencias del continente americano, entre ellas Brasil y Colombia. No obstante, la participación del atacante en estos partidos dependerá exclusivamente de su evolución médica.

De acuerdo con lo señalado por L’Équipe, si Mbappé no se encuentra completamente recuperado al momento de viajar, el cuerpo técnico optará por no alinearlo en ninguno de los compromisos programados. La prioridad será preservar la salud del futbolista y garantizar que regrese en óptimas condiciones a la competencia oficial.

Además, la ausencia de una fecha concreta para su retorno genera aún más incertidumbre sobre el estado físico con el que podría llegar a territorio estadounidense. Por ahora, la expectativa permanece abierta tanto para los aficionados franceses como para los seguidores del fútbol internacional, quienes esperaban ver al delantero en acción frente a Colombia.

Mientras tanto, la selección colombiana continúa con su preparación para este exigente compromiso internacional, que servirá como un importante examen competitivo en el camino hacia el Mundial de 2026.