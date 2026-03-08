CANAL RCN
Las fechas clave de la selección Colombia hasta el inicio del Mundial

La selección Colombia ya tiene todo listo para su participación al Mundial. Estas son las fechas clave de amistosos, convocatorias y demás.

James Rodríguez
Foto: AFP

Sergio García

marzo 08 de 2026
12:12 p. m.
A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las diferentes selecciones nacionales comienzan a definir los últimos detalles de su preparación. Con menos de 100 días para que el balón empiece a rodar en Estados Unidos, los equipos clasificados afinan sus agendas deportivas y toman decisiones clave en torno a convocatorias, amistosos y planificación logística.

En ese contexto, la Selección Colombia también entra en una etapa decisiva de su preparación bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. El cuerpo técnico tiene por delante varias fechas fundamentales que marcarán el camino del equipo tricolor rumbo a la gran cita del fútbol mundial.

Amistosos internacionales para afinar el equipo

Como parte de su preparación final, Colombia disputará dos partidos amistosos en territorio estadounidense a finales de marzo. El primero se jugará el 27 de marzo frente a la Selección de Croacia, mientras que el segundo compromiso será el 29 de marzo ante la Selección de Francia.

Estos encuentros representarán una oportunidad clave para que el cuerpo técnico evalúe el estado futbolístico de varios jugadores y pruebe alternativas tácticas ante rivales de alto nivel competitivo. En especial, el duelo frente a Francia genera gran expectativa debido al peso internacional del combinado europeo, que llega como uno de los protagonistas habituales en los grandes torneos.

Más allá del resultado, estos partidos servirán para ajustar detalles en el funcionamiento colectivo del equipo y para que los futbolistas comiencen a adaptarse al ambiente y las condiciones en las que se disputará el torneo.

Las fechas clave de la convocatoria

En paralelo a los amistosos, el calendario también marca momentos decisivos en cuanto a la conformación de la plantilla que representará a Colombia en el Mundial. El primer plazo importante se cumplirá el 11 de mayo, fecha límite para que las federaciones entreguen a la FIFA un listado preliminar de jugadores.

En esa convocatoria inicial podrán figurar entre 30 y 35 futbolistas, lo que permitirá al cuerpo técnico contar con un margen de análisis antes de tomar la decisión final.

Posteriormente, el 1 de junio se conocerá la lista definitiva de 26 jugadores que integrarán el plantel colombiano para la Copa del Mundo. Ese día será determinante para muchos futbolistas que aspiran a formar parte del equipo.

Antes de esa fecha, el combinado nacional disputará su último compromiso preparatorio el 29 de mayo. El encuentro se jugará en el Estadio El Campín y será el partido de despedida ante la afición colombiana antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos, donde comenzará oficialmente el sueño mundialista para la selección dirigida por Néstor Lorenzo.

