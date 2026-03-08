CANAL RCN
Salud y Bienestar

Los vínculos sociales negativos podrían acelerar el envejecimiento, según investigación

El estudio reveló detalles de los efectos que pueden ocasionar las personas “problemáticas” en los entornos sociales.

Foto: Freepik
Noticias RCN

marzo 08 de 2026
01:04 p. m.
Investigaciones han revelado detalles de los efectos benéficos que las personas positivas y con energía pueden generar a su alrededor.

Así mismo, se analizaron las interacciones sociales desafiantes que podrían generar efectos perjudiciales para la salud de las personas y que se relaciona con el aceleramiento del envejecimiento.

¿Qué dice la investigación?

Según una investigación, publicada en PNAS, las relaciones humanas son fundamentales para la salud del hombre. Se analizó el efecto de las molestias que pueden ocasionar sujetos cercanos o conocidos hacia otras personas.

Pese a que se descubrió que estos vínculos negativos no son frecuentes, las sensaciones de malestar se pueden experimentar con más intensidad en personas con mayores vulnerabilidades sociales y de salud.

Según la investigación, cada molestia adicional se asocia con un envejecimiento biológico más rápido con efectos especialmente pronunciados cuando se trata de un familiar.

“Estos hallazgos identifican las relaciones sociales negativas como factores de estrés crónicos que condicionan las trayectorias de envejecimiento y subrayan la necesidad de intervenciones que reduzcan las exposiciones sociales perjudiciales para promover un envejecimiento más saludable”, reza la investigación.

Efectos del estrés en el envejecimiento

Según la investigación, el estrés crónico actúa como un impulsor del envejecimiento biológico y que también influye en algunas modificaciones epigenéticas que regulan la expresión genética y la inflamación.

Así mismo, se enunció que las relaciones humanas pueden fungir como estresores crónicos que contribuyen a una mayor carga a través de la activación repetida del estrés.

“Esta naturaleza dual de los vínculos sociales, tanto protectores como dañinos, plantea preguntas importantes sobre su papel en el envejecimiento biológico y la patogénesis de las morbilidades comunes”, se explica.

Finalmente, se concluyó que las personas con mayores problemas de salud se encontraban más expuestas a tener personas problemáticas a su alrededor, así como las personas que tuvieron experiencias adversas en la infancia.

