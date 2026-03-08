Investigan qué hubo detrás de la explosión en la embajada de Estados Unidos en Noruega

Una explosión ocurrida en la madrugada de este domingo 8 de marzo en la embajada de Estados Unidos en Oslo encendió las alertas. Se investiga si se trató de un atentado terrorista.

RELACIONADO Irán rechaza intervención de Trump mientras Israel asegura haber atacado base militar en Teherán

El suceso se presentó sobre la 01:00 a.m., cuando una detonación impactó la puerta de vidrio del acceso consular. Medios locales mostraron imágenes de los cristales esparcidos sobre la nieve, grietas en la puerta y marcas oscuras.

Principal hipótesis: ataque terrorista

Con base en lo mencionado por el jefe de la unidad conjunta de investigación de la Policía, Frode Larsen, una de las hipótesis que toma fuerza es que haya tenido fines terroristas, aunque no se descartan todavía otras posibilidades. Entregó estos detalles en diálogo con la emisora NRK.

Tras el hecho, equipos de seguridad desplegaron perros rastreadores, drones y helicópteros para buscar a uno o más sospechosos en los alrededores.

Las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, calificó lo ocurrido como inaceptable y aseguró que el Gobierno mantiene comunicación con representantes de la misión estadounidense mientras avanza la investigación junto al Servicio de Seguridad.

A pesar de ello, el nivel de alerta en el país escandinavo permanece en tres sobre cinco, vigente desde noviembre de 2024. Horas después del estallido, la Policía confirmó que el área alrededor de la embajada ya se consideraba segura para residentes y transeúntes.

No hubo víctimas y solo daños menores

No se presentaron víctimas y los daños fueron menores, de acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades. Michael Dellemyr, comandante de la Policía, indicó que se tienen sospechas sobre la causa de la explosión, la cual provino de acción humana.

Un vecino le contó a la cadena privada TV2 que escuchó la explosión cuando estaba viendo televisión: “Al principio mi madre y yo pensamos que venía de nuestra casa, así que miramos a nuestro alrededor, pero luego vimos las luces intermitentes fuera de la ventana y un montón de policías”.