Celebrar un gol sin camiseta en la Liga BetPlay ahora será más caro: ¿Cuánto?

La celebración de un gol es uno de los momentos más emocionantes del fútbol. Sin embargo, en la Liga BetPlay 2026 ese instante de euforia podría costarle mucho dinero a los jugadores que decidan quitarse la camiseta frente a la afición.

Aunque la norma disciplinaria no cambió, el valor de la multa sí aumentó considerablemente.

El castigo está contemplado en el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, que establece una sanción económica equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes para los jugadores que se retiren la camiseta durante la celebración de un gol. Esta infracción también conlleva una tarjeta amarilla automática dentro del partido.

Lo que cambió en 2026 fue el monto final que deben pagar los futbolistas. Con el incremento del salario mínimo en Colombia, la multa subió de manera automática y alcanzó los $17.509.050, una cifra que ahora pesa más en el bolsillo de los jugadores.

De esta manera, el reglamento sigue siendo el mismo, pero lo que se modificó fue el valor del salario mínimo, lo que elevó el costo total de la sanción.

¿Por qué quitarse la camiseta para celebrar un gol en la Liga BetPlay cuesta más en 2026?

El cambio no responde a una reforma en el reglamento disciplinario, sino a un efecto directo del aumento del salario mínimo en el país.

Al estar fijada la sanción en salarios mínimos y no en una cifra fija en pesos, cada incremento anual impacta de forma automática el valor de la multa.

En 2025 la sanción ya representaba un monto importante para los futbolistas, pero el ajuste salarial para 2026 disparó la cifra por encima de los 17 millones de pesos.

Esto convierte la celebración sin camiseta en una de las conductas más costosas dentro del campeonato colombiano.

El objetivo de la norma es evitar conductas consideradas antideportivas o que puedan generar retrasos en el desarrollo del partido.

La regla también se aplica en otras ligas del mundo y en competiciones organizadas por la FIFA, donde quitarse la camiseta durante un festejo se castiga con tarjeta amarilla obligatoria.

Multa por quitarse la camiseta en la Liga BetPlay también trae sanción deportiva

Además del impacto económico, los futbolistas enfrentan una consecuencia deportiva inmediata. El árbitro debe mostrar tarjeta amarilla al jugador que se quite la camiseta durante la celebración, lo que puede afectar el desarrollo del partido o incluso provocar una expulsión si el futbolista ya tenía una amonestación previa.

Por esta razón, varios entrenadores y analistas recomiendan moderar las celebraciones dentro del terreno de juego. Un gesto impulsivo en medio de la emoción puede terminar costando millones de pesos y complicar el desempeño del equipo.

El debate en torno a esta sanción ha cobrado fuerza en el inicio de la temporada 2026. Para muchos hinchas, la celebración forma parte del espectáculo del fútbol; sin embargo, las reglas disciplinarias buscan mantener el orden en el campo y evitar comportamientos que alteren el ritmo del juego.

En este contexto, los jugadores de la Liga BetPlay deberán pensar dos veces antes de quitarse la camiseta tras marcar un gol.

Lo que antes era una imagen icónica de celebración ahora puede convertirse en una factura superior a los 17 millones de pesos.