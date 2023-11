¿Se dará? Lorenzo podría meter en problemas a Millonarios para el partido con América

La emoción por la histórica victoria de la Selección Colombia contra Brasil ya debe ir bajando de decibeles, es momento de pasar la página e ir poniendo la cabeza en el partido contra Paraguay del próximo martes.

Lo sucedido en la anterior eliminatoria debe servir de enseñanza de que el camino aún es corto y no hay que confiarse. Todo lo contrario, cada partido hay que seguir afrontándolo como una final para no correr riesgos e ir asegurando la clasificación al Mundial de 2026 lo más pronto posible.

Por eso, Néstor Lorenzo seguramente sigue viviendo con cierta tranquilidad los tres puntos contra Brasil, pero de alguna forma ya pensando en el duelo en Asunción en la siguiente fecha, para el que tiene una buena noticia, pero también una mala.

La buena es que podrá volver a tener en cuenta a Jhon Arias, quien por acumulación de amarillas se perdió el duelo con Brasil. Sin embargo, tras el enorme nivel de varios de los jugadores, el DT tiene un dolor de cabeza grandísimo sobre si el jugador de Fluminense será titular o no, y en caso de que así sea, a qué jugador saca del 11 inicial. ¿Jorge Carrascal o Matheus Uribe?.

Davinson Sánchez será baja contra Paraguay

Pero el otro interrogante pasa por la zaga central. Davinson Sánchez vio su segunda amarilla en la eliminatoria y por eso no estará frente a Paraguay. El defensor viajará en las próximas horas a Turquía para ponerse a disposición del Galatasaray.

La primera duda a resolver es quién acompañará a Jhon Janner Lucumí en la dupla de centrales. La lógica apuntaría a Carlos Cuesta, pero Lorenzo ha demostrado tener cierta preferencia por Yerry Mina sin importar su continuidad a nivel de clubes. Yerson Mosquera y Willer Ditta son las otras opciones.

Pero la segunda duda que tendría Lorenzo en la cabeza es si convocar a un defensor más o no. Según el reglamento, el DT puede llamar de emergencia a un reemplazante, pero todavía no hay certeza acerca de si hará uso de este recurso o no.

¿A quién convocará Lorenzo en lugar de Davinson?

En caso de hacer uso, ¿a quién convocaría?. Por temas de tiempos, es poco probable que llame a un jugador del fútbol internacional, por lo que la baraja de opciones se limitaría al fútbol colombiano. En ese orden, y siguiendo la línea de las demás convocatorias de Néstor Lorenzo, Andrés Llinás ganaría entero para ser el elegido.

El defensor de Millonarios ha recibido dos convocatoria a la Selección Colombia de parte del entrenador argentino, y ha estado dentro de su radar siempre. Sus buenas actuaciones lo harían merecedor de un llamado en caso de que el DT considere tener a un defensor más.

El problema de esto, en caso de darse, es que Millonarios perdería a un titular más para el partido de este domingo contra América de Cali por la segunda fecha de los cuadrangulares, y sin Juan Pablo Vargas, tendrían de baja a su dupla titular de centrales.

Sin embargo, todo eso es especulación. Por ahora no hay nada seguro respecto a la decisión de Néstor Lorenzo tras la baja de Davinson Sánchez. ¿Habrá un convocado más?.