La reacción de Néstor Lorenzo por las emotivas palabras de su madre para la Selección Colombia

Una de las declaraciones que más llamó la atención previo a la final de Colombia ante Argentina, fueron las de Doña Luisa, la madre de Néstor Lorenzo, quien se declaró hincha de la 'Tricolor'.

La madre del estratega argentino habló con el medio 'Olé' y allí confesó que quiere que gane Colombia a pesar de ser argentina. En el mismo espacio mostró donde Néstor Lorenzo jugó sus primeros partidos de fútbol.

Las palabras de la madre de Néstor Lorenzo

"Yo nací acá, tengo 87 años, todos están apoyando a Colombia, porque Colombia se lo merece también, los jugadores son divinos."

En la misma entrevista con el medio en mención, mostró al Club Riachuelo, en Buenos Aires, donde Néstor Lorenzo metió sus primeros goles. "Lo traía tres veces por semana cuando se jugaba...".

Sobre la Selección Colombia, agregó que "Son lo más hermoso que hay, los jugadores, son buenos".

Finalmente, Doña Luisa habló sobre el trabajo de su hijo en la Selección Colombia. "Mi hijo supo elegir jugadores, están en Europa pero mi nieto lo ayuda y el equipo es bárbaro. Él miraba jugadores, él conoce los jugadores... Néstor se emociona y cada vez que acaba un partido me llama y sabe que yo lo acompañe siempre".

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre las declaraciones de su madre?

"Nos tomaba tres colectivos para ir a entrenamientos y siempre en el banquito del club de barrio en la cancha del fútbol cinco", inició Lorenzo en la conferencia de prensa.

RELACIONADO Los duelos que se verán entre jugadores de Colombia y Argentina en la final de la Copa América

Luego, en medio de risas, confesó que "no sabía que la iban a hacer una entrevista. No me dijo que le iban a hacer la nota, tiene al barrio llorando de emoción por lo que dijo y contó. Así que bueno, nada, agradecimiento eterno. Ella coció ropa afuera para yo poder jugar".