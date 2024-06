¿Colombia es favorita al título de la Copa América? Contundente respuesta de Néstor Lorenzo

Este domingo, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, habló sobre lo que será el debut ante Paraguay en la Copa América.

El estratega argentino salió a la atención a medios junto a Jhon Córdoba, quien tiene altas posibilidades de iniciar como titular.

Lo que dijo el DT de la Selección Colombia en la previa ante Paraguay

El argentino respondió varias preguntas, pero de lo que más se destaca es sobre lo que dijo del rival, el invicto que ostenta la 'tricolor', la alineación titular y el favoritismo que se ha ganado la delegación nacional.

El invicto de Colombia: "Los procesos son distintos, las comparaciones son odiosas (con relación a la de USA 94), ojalá le demos alegría a la gente, la vemos ilusionada, eso nos motiva. Nos genera alegría, saber que desde el campo transmitimos algo bueno. Los partidos son historias distintas".

Análisis juego ante Paraguay: "La idea y el estilo desde que estamos fue el mismo, tratar de proponer, ser protagonistas, más allá de ciertas veces el rival no te deja o hay minipartidos, ojalá estemos a la altura para poder transformarnos, ser un equipo versátil que pueda, cuando no domina, estar en partido. Dónde voy a presionar, no lo voy a decir, no es secreto, hay que mirar los partidos".

¿Colombia es favorita al título?: "No es que no estemos ilusionados, lo estamos, pero el tema es que casi nunca gana el favorito, se pone de favorito al que quieren voltear. No nos vamos a subir a eso.

¿La Copa es su gran examen?: "El objetivo es ganar cada partido... No es que es el momento, se va a ver cómo arranquemos, como siga el grupo, Dios quiera que clasifiquemos. El campeón se va armando de menos a más. Generalmente no gana el que hace 4 goles en el primer partido".

Lorenzo comparó la Copa América con la eliminatoria y añadió que "la eliminatoria es tanto o más importante que esto, queremos ir al Mundial. El examen son los partidos de la eliminatoria, que fueron con altibajos pero a la alturas".

¿Cuándo debuta Colombia en la Copa América? (Vea el especial)

La 'Tricolor' tendrá acción este lunes 24 de junio a las 5:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio NRG, ubicado en Houston, Estados Unidos. El árbitro central será el argentino Darío Herrera.

Usted podrá ver este juego en vivo en directo por la señal del Canal RCN, que comenzará a las 3:00 p.m.