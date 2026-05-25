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"Ya soy un ganador": esta fue la reacción de Sebastián Villa tras no ser convocado al Mundial 2026

Néstor Lorenzo eligió a extremos como Luis Díaz, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
04:02 p. m.
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Sebastián Villa, que tuvo una temporada destacada con Independiente Rivadavia de Argentina, hizo parte de la lista de 55 preseleccionados por Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia.

Sin embargo, finalmente, no estará con la 'tricolor' en el Mundial debido a que no fue incluido por el estratega argentino en el listado oficial de 26 jugadores.

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En una rueda de prensa que se llevó a cabo sobre las 11:45 de la mañana de este 25 de mayo, Néstor Lorenzo se decantó por extremos como Luis Díaz, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.

Y, tras la revelación del listado final, Sebastián Villa publicó un mensaje en una historia de Instagram. ¿Qué dijo exactamente? ¿Habló de su no convocatoria? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el mensaje de Sebastián Villa tras no ser convocado por la Selección Colombia al Mundial 2026

En la tarde de este 25 de mayo de 2026, Sebastián Villa informó que será papá y se describió como una persona ganadora.

"Ya nos vemos, amor de papás. Te amo, señor Jesús, por darme la bendición más grande que le puedes dar a una persona: ser papá", escribió.

"Yo ya soy un ganador en la vida", añadió.

No obstante, hasta el momento, el extremo de Independiente Rivadavia aún no ha hablado directamente de la convocatoria conformada por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Estos son los 26 jugadores que representarán a la Selección Colombia en el Mundial 2026

Los 26 jugadores que defenderán a la 'tricolor' en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá son los siguientes:

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  1. Camilo Vargas.
  2. David Ospina.
  3. Álvaro Montero.
  4. Santiago Arias.
  5. Daniel Muñoz.
  6. Johan Mojica.
  7. Willer Ditta.
  8. Yerry Mina.
  9. Dávinson Sánchez
  10. Jhon Lucumí.
  11. Deiver Machado.
  12. Kevin Castaño.
  13. Juan Camilo Portilla.
  14. Gustavo Puerta.
  15. Jefferson Lerma.
  16. Richard Ríos.
  17. Jaminton Campaz.
  18. Jhon Arias.
  19. James Rodríguez.
  20. Juan Fernando Quintero.
  21. Jorge Carrascal.
  22. Jhon Córdoba.
  23. Carlos Andrés Gómez.
  24. Juan Camilo Hernández.
  25. Luis Díaz.
  26. Luis Suárez.

 

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