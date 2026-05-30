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Más de 700 familias damnificadas y con el agua a la cintura al desbordarse tres ríos en Cabuyaro, Meta

El 80% del casco urbano quedó inundado tras crecientes súbitas de los ríos Meta, Upía y Umea durante cinco días.

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
03:50 p. m.
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El municipio de Cabuyaro, ubicado al norte del departamento de Meta, enfrenta una dolorosa crisis humanitaria tras cinco días consecutivos de lluvias intensas que provocaron el desbordamiento de tres ríos principales de la región.

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La emergencia ha dejado más de 750 familias damnificadas y aproximadamente a 7.000 habitantes en riesgo.

Los ríos Meta, Upía y Umea registraron crecientes súbitas que inundaron cerca del 80% del casco urbano del municipio durante la madrugada, sorprendiendo a los habitantes mientras dormían.

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Así sorprendieron las inundaciones a los damnificados

De acuerdo con los testimonios de los afectados, el agua comenzó a filtrarse con fuerza por debajo de las puertas y los niveles subieron tan rápido que muchos despertaron solo por los llamados angustiosos de sus vecinos.

"Fue al instante, rapidito. Entonces nos tocó traer la canoa aquí para evacuar a nosotros mismos, porque no hubo tiempo para que la administración nos apoyara", explicó José Guillermo Culman, uno de los residentes afectados.

Las familias perdieron prácticamente todo: camas, electrodomésticos, ropa y herramientas de trabajo quedaron bajo el agua o completamente destruidos.

Las autoridades locales decretaron calamidad pública ante la magnitud de la catástrofe. Los organismos de socorro, incluyendo la Defensa Civil, bomberos y defensores de derechos humanos, continúan trabajando en labores de evacuación y atención a los damnificados.

La administración municipal ha entregado mercados, alimentos calientes y refugio, pero opera al límite de sus capacidades. La preocupación aumenta porque las lluvias continúan en la cordillera y en Villavicencio, lo que podría seguir incrementando el caudal de los ríos.

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El impresionante nivel de agua en Cabuyaro, Meta

"Prácticamente el territorio está cubierto por agua casi en un 70-80% de nuestras veredas. En el casco urbano, alrededor de unas 750 familias afectadas", confirmaron las autoridades municipales.

Los albergues temporales han recibido a numerosas familias evacuadas, especialmente niños que debieron ser trasladados de emergencia.

El agua alcanza niveles de hasta 1.77 metros en algunas zonas del barrio Centro, convirtiendo las calles en ríos donde el único medio de transporte viable son las canoas.

Las familias intentan rescatar lo poco que sirve entre el lodo, mientras persiste la lluvia que amenaza con empeorar la situación.

La comunidad exige ahora la presencia del Gobierno Nacional con ayuda humanitaria de emergencia para enfrentar esta crisis que ha dejado un panorama desolador en Cabuyaro.

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