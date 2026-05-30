¿Llega a Atlético Nacional? Sebastián Villa sorprendió con su respuesta sobre su futuro

El nombre de Sebastián Villa volvió a generar conversación en el fútbol colombiano. En los últimos días, el atacante fue noticia luego de aparecer en la preconvocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026.

Sin embargo, cuando se conoció la lista definitiva de 26 jugadores, el extremo no fue incluido entre los elegidos para disputar la cita orbital.

Su ausencia provocó opiniones divididas entre aficionados y analistas. Mientras algunos destacaron su presente deportivo, otros recordaron los problemas judiciales que ha enfrentado en los últimos años por casos relacionados con violencia de género, situación que sigue generando debate alrededor de su figura.

Ahora, el foco está puesto en su futuro profesional. En medio de rumores sobre un posible regreso al fútbol colombiano, Villa habló sobre la opción de vestir la camiseta de Atlético Nacional, uno de los equipos que ha sido mencionado como posible destino.

La respuesta de Sebastián Villa sobre Atlético Nacional

Durante una entrevista en el programa El Camerino DK, el futbolista fue consultado directamente sobre la posibilidad de llegar al conjunto antioqueño. Aunque evitó entregar detalles concretos, tampoco cerró la puerta a esa alternativa.

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"Eso lo deben hablar con mi representante", respondió inicialmente el jugador cuando fue interrogado sobre los rumores que lo vinculan con Atlético Nacional.

La declaración llamó la atención porque, lejos de negar cualquier acercamiento, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se pueda avanzar en conversaciones.

¿Se acerca el regreso de Villa al fútbol colombiano?

Tras su primera respuesta, Villa añadió una frase que aumentó las especulaciones entre los hinchas verdolagas: "Esperemos que dentro de poco, podamos estar allí".

Aunque sus palabras no confirman ninguna negociación oficial, sí dejan entrever que el jugador ve con buenos ojos la opción de regresar al fútbol profesional colombiano.