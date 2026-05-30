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¡PSG ganó por penales y es bicampeón de la Champions League!

PSG se impuso en la tanda de penales frente a Arsenal y es bicampeón de la Champions League.

PSG
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
02:02 p. m.
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París Saint-Germain volvió a escribir una noche histórica en el fútbol europeo. El conjunto francés se consagró campeón de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo tras imponerse al Arsenal en una final cerrada, intensa y cargada de dramatismo, disputada en el Puskás Arena de Budapest.

Después de 120 minutos de máxima tensión, el título terminó definiéndose desde el punto penal, donde el cuadro dirigido por Luis Enrique mostró mayor precisión y terminó imponiéndose 4-3 luego del empate 1-1 registrado durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

Aunque el espectáculo futbolístico no tuvo un ritmo brillante durante varios tramos del compromiso, la final compensó con emociones constantes, cambios de impulso y una definición angustiante que mantuvo la incertidumbre hasta el último disparo.

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El Arsenal golpeó primero gracias a una aparición tempranera de Kai Havertz, mientras que el PSG logró reaccionar en la segunda mitad con una anotación decisiva de Ousmane Dembélé.

¿Cómo se desarrolló la final entre PSG y Arsenal?

El conjunto inglés encontró ventaja rápidamente. Apenas transcurridos seis minutos, Kai Havertz aprovechó una acción ofensiva para adelantar a los ‘Gunners’, generando ilusión en un equipo que soñaba con cerrar una temporada inolvidable.

El gol obligó al PSG a modificar su postura y asumir una propuesta más ofensiva en busca de la igualdad. Sin embargo, el equipo parisino encontró dificultades para romper la estructura defensiva del Arsenal durante buena parte del encuentro.

La igualdad llegó en la segunda mitad. Una acción dentro del área terminó con una infracción de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia, situación que el árbitro sancionó como penalti.

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Desde los once metros apareció Ousmane Dembélé, una de las figuras más determinantes de la temporada, para ejecutar con seguridad y devolver al PSG al partido.

El empate llevó la final a un tramo todavía más tenso. Ni en el tiempo reglamentario restante ni durante la prórroga hubo un equipo capaz de encontrar el gol del triunfo.

¿Qué definió el título a favor del conjunto parisino?

La tanda de penales terminó inclinando la balanza. En un escenario de máxima presión, los aciertos y errores individuales marcaron el destino del trofeo europeo.

El momento definitivo llegó con el fallo del brasileño Gabriel, cuyo disparo terminó convirtiéndose en la acción que sepultó las aspiraciones del Arsenal.

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Para el equipo inglés, la derrota significó quedarse a las puertas de un histórico doblete entre Premier League y Champions League. Para el PSG, en cambio, representó la consolidación de un proyecto deportivo que vuelve a conquistar la máxima competición continental.

Con este nuevo título, el club parisino suma la segunda Liga de Campeones de su historia y confirma su lugar entre las grandes potencias del fútbol europeo actual, reforzando además el exitoso ciclo construido bajo la dirección técnica de Luis Enrique.

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