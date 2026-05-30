Reviva la tanda de penales que coronó al PSG campeón de la Champions League

París Saint-Germain volvió a celebrar en la cima del fútbol europeo. El equipo francés conquistó la Champions League tras imponerse al Arsenal en una vibrante tanda de penales disputada en Budapest, logrando así su segundo título consecutivo en la máxima competición de clubes del continente.

La final se resolvió desde los once metros después de un encuentro intenso, equilibrado y cargado de tensión hasta el último instante. En la definición, el conjunto parisino mostró mayor efectividad y terminó quedándose con el trofeo gracias a un marcador de 5-4 en la tanda.

El momento decisivo llegó con el quinto cobro del Arsenal. Gabriel Magalhães tuvo en sus pies la posibilidad de mantener con vida a su equipo, pero terminó fallando el disparo que inclinó definitivamente la balanza a favor del PSG.

¿Cómo se definió la final en Budapest?

La capital húngara fue escenario de una final marcada por la igualdad y la presión propia de una noche decisiva. Ninguno de los dos equipos logró imponer una superioridad absoluta, por lo que el desenlace terminó trasladándose al punto penal.

En ese escenario de máxima exigencia emocional, cada ejecución tuvo un peso enorme. PSG mantuvo la calma en los cobros determinantes y logró sostener la ventaja psicológica en una tanda llena de dramatismo.

La falla del defensor brasileño Gabriel Magalhães terminó convirtiéndose en la imagen más dolorosa para el Arsenal y en el instante que desató la celebración parisina.

Bicampeonato del PSG

La nueva consagración confirma el crecimiento competitivo del club francés en el escenario europeo. Con esta conquista, París Saint-Germain suma su segunda Champions League consecutiva y fortalece su lugar entre las grandes potencias del fútbol actual.

Más allá del trofeo, el título representa la consolidación de un proyecto deportivo capaz de responder en los momentos de máxima presión. Para Arsenal, en cambio, quedó la amarga sensación de haber estado muy cerca de la gloria continental.

Budapest terminó siendo testigo de otra noche histórica para el PSG, un equipo que sigue ampliando su legado europeo y que vuelve a cerrar la temporada levantando el trofeo más codiciado del continente.