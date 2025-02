Selección Colombia Sub-20 a romper mala racha en fases finales de Sudamericano

Este martes 4 de febrero, la Selección Colombia Sub-20 hará su debut oficial en el hexagonal final del Sudamericano de Venezuela 2025. Después de ganar el Grupo B, los comandados por César Torres están ilusionados con ganar el título y reclamar su 'tiquete' rumbo al Mundial del Chile, el cual comenzará el próximo 27 de septiembre.

La 'tricolor' brilló en los cuatro partidos que disputó en Valencia. Después de empatar 1-1 contra Argentina, hiló tres triunfos (1-0 vs. Ecuador, 3-2 vs. Bolivia y 1-0 vs. Brasil) para quedarse con el primer puesto de la zona. Colombia entera está ilusionada con su cuarta conquista, tras las medallas de oro obtenidas en 1987, 2005 y 2013.

Sin embargo, a la 'amarilla' le ha costado arrancar las últimas fases finales con el pie derecho. En 2023 no supo aprovechar la localía y terminó perdiendo 0-1 contra Uruguay en El Campín por un solitario gol de Facundo González. En 2019, empató 0-0 contra Brasil en el Estadio El Teniente; mientras que en 2015 igualó 1-1 con Venezuela en el Estadio Olímpico Atahualpa. En 2015, no pasó del empate (0-0) contra Paraguay.

Para encontrar su último triunfo en la primera jornada de la fase final de un Sudamericano hay que devolverse a Argentina 2013, edición que terminó ganando. Los entonces comandados por Carlos 'Piscis' Restrepo vencieron 2-1 a Ecuador en el Estadio Malvinas Argentinas con goles de Juan Pablo Nieto y Juan Fernando Quintero (Miguel Parrales descontó para 'La Tri').

Pues bien, Colombia intentará cortar una racha de 13 años y vencer a la 'albirroja' para ilusionarse con el título juvenil sudamericano.

Selección Colombia Sub-20 vs. Paraguay: hora y dónde ver

Día: martes 4 de febrero.

martes 4 de febrero. Hora: 8:00 p. m. (hora de Colombia).

8:00 p. m. (hora de Colombia). Estadio: Estadio Nacional Brígido Iriarte (Caracas, Venezuela).

Estadio Nacional Brígido Iriarte (Caracas, Venezuela). Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina).

Maximiliano Ramírez (Argentina). Fecha: 1 de la fase final.

1 de la fase final. Transmisión: Canal RCN.

Selección Colombia Sub-20 vs. Paraguay: cuerpo arbitral