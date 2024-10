Selección Colombia se llenó de amarillas antes de Chile: ¡Cuidado que sigue Uruguay!

El próximo martes 15 de octubre, la Selección Colombia recibirá a su similar de Chile para disputar un duelo válido por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Seis jugadores convocados por Néstor Lorenzo llegarán apercibidos al Metropolitano, por lo cual tendrán que tener mucho cuidado, pues de ser amonestados se perderán el duelo contra Uruguay.

A Colombia ya le costó mucho este tipo de sanciones. Recordemos que Jhon Jáder Durán no pudo ver acción contra Bolivia, luego de recibir una tonta amarilla en el duelo contra Argentina. La 'amarilla' tuvo un sinfín de oportunidades en el Estadio Municipal de El Alto, sin embargo, no pudo aprovecharlas. Jhon Córdoba y Luis Díaz no concretaron oportunidades clarísimas antes del gol de la 'verde'.

RELACIONADO James Rodríguez se pronunció de manera clara tras la derrota de Colombia con Bolivia

Tres titulares indiscutibles para Lorenzo ya tienen una amarilla. Estos jugadores tendrán que ser bastante cautelosos en el 'Coloso de la Ciudadela', pues la próxima fecha se jugará en territorio 'charrúa'. Por la urgencia de puntos de la escuadra comandada por Ricardo Gareca, se prevé un duelo 'picante' en la capital atlanticense. A la 'roja' solo le sirve ganar, por lo cual desplegará un juego brusco desde el primer minuto.

La última vez que se enfrentaron en el 'Metro', la 'tricolor' se impuso por 3-1 con un doblete de Miguel Borja y una anotación de Luis Díaz. Jean Meneses estableció el 2-1 parcial. Esa tarde, Andrés Cunha mostró cuatro cartulinas amarillas: Arturo Vidal (30'), Juan Fernando Quintero (66'), Erick Pulgar (68') y Nicolás Díaz (85').

¿Qué jugadores de Colombia están apercibidos vs. Chile?

Luis Díaz (Liverpool).

Jhon Córdoba (Krasnodar).

Jhon Arias (Fluminense).

Luis Sinisterra (Bournemouth).

Jorge Carrascal (Dinamo Moscú).

Camilo Vargas (Atlas).

Kevin Castaño (Krasnodar).

¿Qué jugadores de Chile están apercibidos vs. Colombia?

Guillermo Maripán (Torino).

Rodrigo Echeverría (Huracán).

Víctor Dávila (Club América).

Felipe Loyola (Independiente).

Thomas Galdames (PFC Krylia Sovetov).

Selección Colombia vs. Chile: hora y dónde ver EN VIVO