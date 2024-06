¿Cuál es el historial de la Selección Colombia en partidos amistosos previos a la Copa América?

El próximo sábado 15 de junio, la Selección Colombia se verá las caras con su similar de Bolivia en el Rentschler Field para disputar su último duelo preparatorio de cara a la Copa América 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo intentarán prolongar su invicto (acumulan 22 partidos sin conocer la derrota) y llegar con buenas sensaciones al certamen de la Conmebol.

La 'tricolor' llevará a cabo su 24 participación en la Copa América. A lo largo de la historia, ha conseguido un título (2001), un subcampeonato (1975) y cinco medallas de bronce (1987, 1993, 1995, 2016 y 2021). Lorenzo y compañía quieren ponerle fin a una sequía de 23 años, en la que pareciera ser una de las últimas oportunidades para jugadores como James Rodríguez, David Ospina, Santiago Arias, entre otros.

RELACIONADO Bolivia cortó el invicto más largo de la Selección Colombia y va por el de Néstor Lorenzo

En sus primeras seis apariciones (1945, 1947, 1949, 1957, 1963 y 1975), la 'amarilla' no disputó duelos de fogueo antes del torneo. En la última de ellas, ganó los cuatro partidos del Grupo C y avanzó a las semifinales, donde superó 3-1 a Uruguay. La final contra Perú constó de tres partidos, pues cada escuadra ganó su duelo en condición de local por lo cual se tuvo que definir al campeón en un estadio neutral. La 'rojiblanca' se impuso por 1-0 en Caracas y dio la vuelta olímpica.

Selección Colombia y su historial en partidos amistosos previos a la Copa América

Antes de la Copa América 1979, el cuadro nacional jugó dos amistosos contra Perú. Reclamó la victoria en Lima (0-1); sin embargo, se vio superado en El Campín (1-2). En dicho certamen, quedó eliminado en primera fase.

En 1983, jugó cuatro duelos preparatorios en julio antes de la Copa América y todos terminaron en empate: 2-2 vs. Chile, 1-1 vs. Polonia y en dos oportunidades igualó 0-0 vs. Ecuador. No obtuvo buenos resultados en el campeonato y volvió a despedirse en la fase de grupos.

Para 1987, repitió la fórmula contra la 'Tri'. Ganó 1-0 en Medellín y después perdió por 3-0 en Guayaquil. En esa edición se subió al podio, al vencer 2-1 a Argentina en la pelea por el tercer puesto.

Acá le damos detalles de los demás amistosos que disputó antes de la Copa América y su posición final en cada torneo:

1989: triunfo 4-0 vs. Haití (primera fase).

1991: triunfo 1-0 vs. Costa Rica (cuarto lugar).

1993: triunfo 1-0 vs. Chile (tercer lugar).

1995: empate 0-0 vs. Estados Unidos (tercer lugar).

1997: triunfo 1-0 vs. Eslovaquia (cuartos de final).

1999: derrota 2-1 vs. Paraguay (cuartos de final).

2004: triunfo 2-0 vs. Argentina (cuarto lugar).

2007: triunfo 3-1 vs. Ecuador (primera fase).

2011: derrota 2-0 vs. Chile (cuartos de final).

2015: triunfo 1-0 vs. Costa Rica (cuartos de final).

2016: triunfo 3-1 vs. Haití (tercer lugar).

2019: triunfo 3-0 vs. Perú (cuartos de final).

Hora y dónde ver el duelo entre la Selección Colombia y Bolivia