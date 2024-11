Uruguay pasó a Colombia: ¡Así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del viernes!

Terminó la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas con sorpresivos resultados, en especial la derrota de Colombia ante Uruguay en Montevideo.

El equipo que más ventaja sacó de esta eliminatoria fue Uruguay, tras escalar de la tercera a la segunda casilla. En cambio, el que más perdió posiciones fue Bolivia, que se apagó en los últimos partidos.

Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 11

Argentina, a pesar de la derrota ante Paraguay, sigue siendo el líder con los mismos 22 puntos. la novedad es que ahora Uruguay es segundo con 19 unidades, los mismo de Colombia que pierde la casilla por diferencia de goles.

Resultados fecha 11 de Eliminatorias y próxima jornada

Venezuela 1-1 Brasil

Paraguay 2-1 Argentina

Ecuador 4-0 Bolivia

Uruguay 3-2 Colombia

Perú 0-0 Chile.

La fecha 12 de las eliminatorias comenzará el próximo 19 de noviembre con el partido entre Bolivia ante Paraguay en el Alto. La jornada la cerrará el partidazo entre Brazil y Uruguay.

Martes 19 de noviembre

3:00 p.m. Bolivia vs. Paraguay (El Alto)

6:00 p.m. Colombia vs. Ecuador (Metropolitano)

7:00 p.m. Argentina vs. Perú (Bombonera)

7:00 p.m. Chile vs. Venezuela (Estadio Nacional)

7: 45 p.m. Brazil vs. Uruguay (Arena Fonte Nova).