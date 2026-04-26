Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras triunfos de Medellín y Cali

La jornada del sábado dejó movimientos clave en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, en uno de los días más determinantes del semestre.

Con varios duelos directos en juego, equipos como el Deportivo Cali, Independiente Medellín y Bucaramanga salieron con la obligación de sumar, sabiendo que cada punto podía marcar la diferencia en la pelea por entrar al grupo de los ocho.

Cali y Medellín siguen con opciones de clasificación

El gran ganador de la fecha fue el Deportivo Cali, que se quedó con el clásico tras vencer a América y llegó a 26 puntos. Ese resultado le permitió escalar al octavo lugar gracias a su diferencia de gol (+4), dejando por fuera a Millonarios, que ahora está en la novena casilla.

Por su parte, Medellín también cumplió con su tarea al derrotar 1-0 a Fortaleza, alcanzando igualmente las 26 unidades, aunque se ubica justo detrás del Cali.

En contraste, Bucaramanga dejó escapar una oportunidad de oro tras empatar 2-2 frente a Jaguares. El resultado lo deja con 23 puntos y dependiendo de un verdadero milagro para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Así quedó la tabla de posiciones completa de la Liga BetPlay