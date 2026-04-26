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Programación completa del Festival Vallenato 2026 en Valledupar

Conciertos y eventos del Festival Vallenato 2026: programación completa.

Vallenato
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 26 de 2026
07:32 a. m.
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La programación Festival Vallenato 2026 en Valledupar se realizará del 25 de abril al 2 de mayo con concursos, desfiles y conciertos. La edición 59 rinde homenaje al Binomio de Oro y reunirá a artistas y acordeoneros de todo el país.

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La agenda incluye competencias tradicionales por el título de Rey Vallenato, eventos culturales y presentaciones masivas en el Parque de la Leyenda Vallenata, además de actividades paralelas en distintos puntos de la ciudad.

¿Cuál es la programación completa del Festival Vallenato 2026?

Sábado 25 de abril

  • 3:00 p. m. Desfile de Jeep Willys Parranderos (Parque de la Leyenda)

Domingo 26 de abril

  • 8:00 a. m. Concurso de Pintura Infantil (Mayales Plaza)
  • 4:00 p. m. Partido de las estrellas (Estadio Armando Maestre)

Lunes 27 de abril

  • 8:00 a. m. Primera ronda acordeón infantil, juvenil y menor (La Pedregosa)
  • 8:00 a. m. Acordeón aficionado (Parque Algarrobillos)
    Martes 28 de abril
  • 8:00 a. m. Concursos infantiles y juveniles (La Pedregosa)
  • 8:00 a. m. Acordeón aficionado y acordeonera mayor (Algarrobillos)
  • 2:00 p. m. Desfile de piloneras (categorías infantil y juvenil)

Miércoles 29 de abril

  • 8:00 a. m. Segunda ronda concursos
  • 8:00 a. m. Inicio acordeón profesional
  • 9:00 a. m. Foro académico
  • 10:00 a. m. Piquería infantil y mayor
  • 1:00 p. m. Desfile de piloneras (mayores)
  • 4:00 p. m. Escenificación de la leyenda vallenata
  • 6:00 p. m. Inauguración oficial
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Jueves 30 de abril

  • 8:00 a. m. Semifinales de concursos
  • 2:00 p. m. Finales infantiles y juveniles
  • 4:00 p. m. Gran cabalgata
  • 6:00 p. m. Final acordeón aficionado

¿Qué artistas estarán en el Festival Vallenato 2026?

Los conciertos principales inician a las 10:00 p. m. en el Parque de la Leyenda Vallenata:

Miércoles 29 de abril

  • Mono Zabaleta
  • Karen Lizarazo
  • Mario Cerchar
  • Osvaldo Ayala

Jueves 30 de abril

  • Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella
  • Danny Ocean
  • Peter Manjarrés
  • Iván Villazón
  • Aria Vega

Viernes 1 de mayo

  • Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella
  • Guayacán Orquesta
  • Jean Carlos Centeno

Sábado 2 de mayo

  • J Balvin
  • Binomio de Oro de América
  • Elder Dayán Díaz
  • Churo Díaz

Además, la ciudad contará con espacios como la KZ Old Parr con ocho días de programación y el evento “Cauce de Oro” el 1 de mayo en el río Guatapurí.

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El Festival Vallenato 2026 mantiene su esencia al combinar tradición, concursos y conciertos, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia.

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