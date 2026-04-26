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¿Cómo no perder el control de las empresas usando IA para optimizar funciones?

Un informe revela que el reto no es adoptar IA, sino mantener el control sobre las decisiones.

¿Cómo no perder el control de las empresas usando IA para optimizar funciones?
Foto: Softtek Colombia

Noticias RCN

abril 26 de 2026
07:33 a. m.
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En la carrera por la transformación digital, las empresas están adoptando cada vez más soluciones basadas en inteligencia artificial.

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Sin embargo, detrás de esa aceleración tecnológica emerge una advertencia clave: automatizar procesos no significa necesariamente tomar mejores decisiones.

Por el contrario, el uso intensivo de algoritmos puede llevar a una pérdida silenciosa del criterio humano dentro de las organizaciones.

Esa fue una de las conclusiones centrales discutidas durante Innovattek 2026, un espacio que reunió a líderes empresariales y expertos para analizar los desafíos que enfrenta el sector en medio de la digitalización.

Allí, se planteó una tensión cada vez más evidente: la eficiencia operativa que promete la inteligencia artificial no siempre se traduce en decisiones más acertadas.

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Automatizar funciones con IA no es decidir

Según el reporte de tendencias de Softtek, para 2026 muchas organizaciones darán un salto hacia modelos de “autonomía total”, en los que agentes de inteligencia artificial no solo ejecutarán tareas, sino que también asumirán decisiones operativas de forma independiente.

Este avance se apoya en un proceso que ya venía consolidándose: se estima que cerca del 60% de las empresas adoptaron tecnologías de automatización cognitiva y analítica avanzada en 2025.

Este crecimiento, aunque representa una oportunidad para optimizar procesos y mejorar la resiliencia empresarial, también abre un interrogante crucial: ¿cómo mantener el control cuando las decisiones comienzan a delegarse en sistemas automatizados?

Hoy, múltiples áreas dentro de las compañías, desde la selección de talento hasta la gestión de clientes, están mediadas por algoritmos que priorizan velocidad, patrones de datos y eficiencia.

Pero en ese proceso, advierten los expertos, se corre el riesgo de dejar de cuestionar los resultados que arroja la tecnología.

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El riesgo del “sedentarismo cognitivo” con el uso de IA en empresas

Para Joan Cwaik, el problema no radica en el avance de la inteligencia artificial, sino en la forma en que las personas interactúan con ella. El experto advierte que el verdadero peligro surge cuando las organizaciones dejan de cuestionar las recomendaciones de los algoritmos.

Este fenómeno ha sido descrito como una especie de “sedentarismo cognitivo”, en el que el pensamiento crítico pierde protagonismo.

En lugar de analizar y contrastar la información, las decisiones comienzan a tomarse de forma automática, basadas únicamente en lo que sugieren los sistemas.

En el entorno empresarial, esto puede tener implicaciones profundas. La dependencia excesiva de la tecnología podría llevar a decisiones menos estratégicas y más reactivas, debilitando la capacidad de las organizaciones para anticiparse a los cambios del mercado.

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El equilibrio entre tecnología y el criterio humano

Frente a este panorama, el desafío no es frenar la automatización, sino redefinir su papel dentro de la toma de decisiones. La inteligencia artificial, coinciden los expertos, debe ser una herramienta que potencie las capacidades humanas, no un sustituto del criterio.

Desde la visión de Luis Martínez, el verdadero valor no está en la tecnología por sí sola, sino en la forma en que se integra con el juicio humano. La clave está en interpretar los datos, cuestionarlos y complementarlos con experiencia y contexto.

En un entorno cada vez más complejo, las empresas necesitan construir sistemas confiables y resilientes, pero también desarrollar capacidades que les permitan traducir la tecnología en resultados concretos.

Esto implica no solo adoptar herramientas digitales, sino aprender a gestionarlas estratégicamente.

Las empresas que logren encontrar ese equilibrio estarán mejor preparadas para enfrentar entornos cambiantes, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades. Porque, en última instancia, la inteligencia artificial puede optimizar procesos, pero la responsabilidad de decidir sigue siendo humana.

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